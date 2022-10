Premier: na czwartek zaprosiłem prezydenta Warszawy na spotkanie w KPRM

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zaprosił prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na czwartek na spotkanie w KPRM. Serdecznie zapraszam, mogę wyjaśnić prezydentowi stolicy, na czym polegają nasze dwie ustawy dot. cen energii i dystrybucji węgla przez samorządy - podkreślił szef rządu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Premier pytany był w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia m.in. o kwestię dystrybucji węgla i o pojawiające się głosy samorządowców, że to nie do końca ich zadanie, że rząd stara się zrzucić odpowiedzialność na samorządy.

Szef rządu przypomniał, że spotkał się ostatnio kilkukrotnie z bardzo wieloma samorządowcami, "reprezentującymi wiele związków samorządowych". Przypomniał, że w środę rano wziął również udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, "gdzie reprezentowanych jest bardzo wiele organizacji".

"To była bardzo merytoryczna, dobra dyskusja i nie widziałem tam za wiele słów krytyki" - relacjonował premier, mająca na celu - jak podkreślił - "wypracowanie odpowiedniego mechanizmu, modelu operacyjnego". "Mam wrażenie, że po tych spotkaniach udało się to wypracować" - stwierdził.

W środę z udziałem premiera odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; jego tematem były założenia rządowych projektów ustaw dotyczących cen energii oraz dystrybucji węgla przez samorządy. Kilka dni temu premier mówił, że samorządy, które realizują zakup i dystrybucję węgla mogą to robić w oparciu o istniejące przepisy, ale - żeby zapewnić im absolutną pewność - w ustawie, która jest procedowana będzie zawarty bardzo jasny przepis dotyczący tej kwestii.

W środowej rozmowie radiowej Mateusz Morawiecki przekazał, że zaprosił na czwartek do Kancelarii Premiera prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przypomniał także, że we wtorek rozmawiał z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim. Premier pytany, czy prezydent stolicy przyjdzie na spotkanie, odparł: "Sądzę, że tak. Myślę, że przyjdzie. Zapraszam go bardzo serdecznie, bo mogę mu wyjaśnić, na czym polegają te nasze dwie ustawy i myślę, że - tak jak inni samorządowcy - zobaczy, że jest tu szereg bardzo dobrze przygotowanych przepisów, które mają służyć mieszkańcom" - podkreślił.

Premier stwierdził również, że nasza opozycja "mogłaby się uczyć od włoskiej, co to znaczy racja stanu, praca na rzecz dobra wspólnego i wypracowywanie najlepszych rozwiązań". "My takie bardzo dobre rozwiązania dla ludzi, w tym ciężkim czasie kryzysu, proponujemy. Jedno w obszarze energetyki, cen energii dla małych i średnich firm, dla samorządów, szpitali, szkół, jednostek kultury i drugie właśnie w tematyce węgla" - podkreślił.

Nawiązując do włoskiej opozycji, szef rządu zwrócił uwagę na to, "jak klasa polityczna we Włoszech zareagowała na ataki pani przewodniczącej (KE) Ursuli von der Leyen i wysoko usytuowanych w hierarchii politycznej polityków francuskich". Chodzi o wypowiedź von der Leyen na dwa dni przed wyborami we Włoszech. Szefowa KE została wówczas zapytana o te wybory, m.in. w kontekście tego, że - jak zauważono - wśród kandydatów są politycy "bliscy" Władimira Putina. "Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier - odpowiedziała von der Leyen, cytowana przez agencję Ansa. Dodała także: Moje podejście jest takie, że pracujemy z każdym demokratycznym rządem, gotowym pracować z nami. Wybory we Włoszech wygrała partia Bracia Włosi, której liderką jest Giorgia Meloni.

Premier Morawiecki podkreślił, że - w odpowiedzi m.in. na słowa szefowej KE - "cała (włoska - PAP) klasa polityczna, łącznie z prezydentem, który bynajmniej nie należy do admiratorów zwycięzców ostatnich wyborów, wstawiła się za tymi zwycięzcami".

Według premiera, "to jest coś do przemyślenia dla naszej opozycji, która cały czas chce być totalną opozycją, nie dostrzega tego, co się dzieje u nas, w Polsce, nie dostrzega ataku Rosji na Ukrainę, udaje, że nie było tego ataku, że inflacja wzięła się znikąd". "Niech się uczą od opozycji włoskiej, co to znaczy solidarność, racja stanu i pilnowanie tej racji stanu przez całą klasę polityczną" - powiedział Morawiecki.

Na pytanie, czy nawiązał już kontakt z przyszłą włoską premier Giorgią Meloni, odparł: "Jesteśmy w częstym kontakcie. Wiem, że teraz ten proces formowania rządu, kształtowania rządu we Włoszech będzie miał miejsce w najbliższych tygodniach. O ile dobrze mi wiadomo, na najbliższą Rade Europejską jeszcze przyjedzie pan premier Mario Draghi, ale na kolejną już przyjedzie Giorgia Meloni".