Premier: na Polskę można patrzeć albo przez pryzmat wygłupów brukselskiego emeryta albo poważnych danych

Na Polskę można patrzeć albo przez pryzmat wygłupów brukselskiego emeryta albo poważnych danych - napisał premier Matusz Morawiecki na Facebooku przytaczając dane Oxford Economics dotyczące wzrostu PKB.

Szef rządu do wpisu nawiązującego do krytyki ze strony lidera PO Donalda Tuska, dołączył grafikę, z której wynika, że PKB Polski wzrósł o 11,2 proc. - porównanie czwartego kwartału 2019 r. do pierwszego kwartału 2023 r. W przypadku strefy euro było to 2,5 proc., Skandynawii - 5,3 proc., Włoch i Portugalii - 3,4 proc., a Francji o 1,3 proc.

W przypadku Czech odnotowano spadek o 0,9 proc., Wielkiej Brytanii o 0,5 proc., a w przypadku Niemiec i Hiszpanii - 0 proc.