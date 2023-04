Premier: Na wschodzie odrodziło się Imperium Zła. Pora, by Europa to zrozumiała

Na wschodzie odrodziło się Imperium Zła. Putin budował je przez ostatnie 23 lata. Rosyjscy barbarzyńcy zagrażają całemu wolnemu światowi. Nowa Europa to rozumie. Czas, by zrozumiała to także Stara Europa - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

W środę, podczas wizyty w USA, premier zamieścił na swoim profilu na Twitterze anglojęzyczny wpis.

"Imperium Zła odrodziło się na Wschodzie. Rosyjscy barbarzyńscy zagrażają nie tylko Ukrainie, ale całej Europie i całemu wolnemu światowi. To nie jednostkowe zdarzenie, nie przypadek, ani spontaniczny impuls szaleńca. Putin budował swoje Imperium Zła przez 23 lata w przygotowaniu do tego konfliktu. Rozumie to Nowa Europa. Czas, by zrozumiała to także Stara Europa" - napisał.

Premier Morawiecki od wtorku przebywa w USA. We wtorek spotkał się z wiceprezydent USA Kamalą Harris, natomiast podczas drugiego dnia wizyty odwiedził zakłady Lockheed Martin, a także Anniston Army Depot, czyli firm które produkują dla Polski myśliwce F-35 oraz czołgi Abrams.