Premier: najbardziej fundamentalną zmianą po 2015 r. jest wyrównywanie szans

Najbardziej fundamentalną, strategiczną zmianą, która nastąpiła po 2015 r., jest wyrównywanie szans mieszkańców mniejszych miejscowości i miast zapomnianych w procesie transformacji - powiedział w sobotę na Konferencji Samorządowej w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, który uczestniczył w konferencji samorządowej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, wskazał m.in. na znaczenie programu inwestycji strategicznych.

"Można powiedzieć - i tak się często słyszy - że aby realizować wielkie cele, ważna jest najczęściej ciężka praca, wysiłek, chęci. Ale to tylko część prawdy, ponieważ kluczowe jest to, czy jest zapewniony względnie równy start" - stwierdził Morawiecki.

"Chyba pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej tworzymy taką liczbę miejsc pracy, że przybywają do nas nasi rodacy, którzy wyjechali z Rzeczypospolitej w ostatnich latach, w ostatnich dekadach" - mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Ten względnie równy start - jak kontynuował - "przez pierwsze 25 lat wolnej ojczyzny nie bardzo był zapewniony". "Bardzo łatwo było się rozwijać wielkim miastom i bardzo się z tego cieszymy; miastom, które nie stały, tak jak miasta śląskie, przed wielkim wyzwaniem transformacji, zmieniania rynku pracy, tworzenia nowej przestrzeni i przyciągania inwestorów i przedsiębiorców" - mówił premier.

Szef rządu stwierdził, że najbardziej fundamentalną, strategiczną zmianą, która nastąpiła po 2015 r., jest "wyrównywanie szans dla mieszkańców mniejszych miejscowości, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, a także miast średniej wielkości, a także całkiem dużych, które były zapomniane w procesie zmian i transformacji".

"Dla Śląska ten ostatni nabór do programu inwestycji strategicznych to ponad 2 mld złotych, a w połączeniu z naborem poprzednim, ze specjalnych stref ekonomicznych, to około 3 mld złotych" - powiedział premier Morawiecki.

Premier zwrócił również uwagę na inwestycje, które pojawiły się w ostatnich latach w wielu miastach Polski.

"To są inwestycje państwowe, inwestycje prywatne. Bardzo wiele zagranicznych, ale także polskich inwestorów. To one wszystkie, w połączeniu z rozwojem infrastruktury, dróg i kolei, to, co dzisiaj na Śląsku również jest naszym udziałem. Ale również inwestycji w energetykę, w światłowody i inne elementy całej infrastruktury gospodarczej. To one wszystkie sprawiły, że mamy dzisiaj na Śląsku najniższe bezrobocie w historii Rzeczypospolitej" - podkreślił premier Morawiecki.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na liczbę nowych miejsc pracy, oraz "że tu, na Śląsk, wracają z emigracji Polacy, którzy wyjechali przez ostatnie 15 lat, a zwłaszcza przez 8 lat naszych poprzedników".

Zaznaczył, że "wtedy pojawiają się nowe miejsca pracy, aspiracje społeczności lokalnej rosną, wspólnota chce nowych miejsc, takich, jak sale i hale sportowe, miejsca rekreacji i wypoczynku, lepiej wyposażone szkoły, szpital powiatowy". "To wszystko jest też dzisiaj ogłaszane, wraz z kolejnym naborem Programu Inwestycji Strategicznych" - dodał.

Na Śląsk przyciągamy nowoczesne inwestycje technologiczne, przemysłowe, w rozmiarze i ilościach, jakich Polska i Śląsk do tej pory nigdy nie widziały

"To jest jednocześnie moja obietnica. Jeżeli wyborcy nam zaufają, jeżeli wy - samorządowcy - nam zaufacie, to tę współpracę ręka w rękę będziemy kontynuowali kolejne cztery lata czy tyle, ile wyborcy nam zaufają. Będzie to kolejny wielki program inwestycji, który uczyni z Polski miejsce, do którego będą wracać z emigracji nasi drodzy rodacy" - zaznaczył.

"Na Śląsk, który jest przemysłowym sercem Polski i gdzie potwierdziliśmy w naszym ostatnim Programie Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych i Programie Inwestycji Strategicznych, przyciągamy nowoczesne inwestycje technologiczne, przemysłowe, w rozmiarze i ilościach, jakich Polska i Śląsk do tej pory nigdy nie widziały" - podkreślił premier. Zaznaczył również, że nie wyobraża sobie, żeby "ten wielki potencjał produkcyjny, przemysłowy, techniczny, projektowy, inżynierski i pracowniczy Śląska mógł zostać zmarnowany".

Podczas Konferencji Samorządowej obecna była również prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która podkreślała, że "Śląsk to ta ziemia, która nie szczędziła potu, aby pokazać swoje wielkie możliwości".

Prezydent przypomniała, że miasto Zabrze musiało uporać się z 24 proc. bezrobociem. "Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy program rządowy, za duże programy i mniejsze, za te infrastrukturalne i te społeczne. W Zabrzu realizujemy szeroką gamę inwestycji, dzięki właśnie tym programom" - podkreśliła Mańka-Szulik.

Na konferencji obecny był również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który dodał, że na przestrzeni ostatnich lat dokonały się "wyjątkowe przeobrażenia naszego regionu". Wieczorek wymienił, że na Śląsku wybudowano nowe drogi, żłobki, przedszkola, powstała przestrzeń społeczna oraz pełna infrastruktura.

"To, co dla obywateli ma absolutnie fundamentalne znaczenie, bo chcą żyć godnie, dobrze i bezpiecznie. (...) Taką funkcjonalność daje Program Inwestycji Strategicznych" - podsumował wojewoda.