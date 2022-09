Premier: najważniejsze dla mnie dzisiaj to wyposażyć jak najszybciej polską armię

Najważniejsze dla mnie dzisiaj to wyposażyć jak najszybciej polską armię. Zakupy będą realizowane w ogromnym stopniu również w trybie pozaprzetargowym po to, żeby jak najszybciej móc kupować ten sprzęt, który jest dostępny - powiedział w czwartek w Kielcach premier Mateusz Morawiecki.

Podczas briefingu prasowego premier został zapytany, czy polski rząd będzie kontynuować politykę kupowania sprzętu wojskowego bez przetargów. Jak podkreślił Morawiecki, "bezpieczeństwo to najwyższa wartość, fundament całego społeczeństwa". "Dlatego jak ktoś mnie pyta, czy wolę czekać dwa lata na przeprowadzony przetarg, na odwołania, na rezultat decyzji sadów, które się wloką w niemożliwy sposób, to odpowiadam wprost: dla mnie priorytetem jest polski przemysł obronny, zamówienia polskie, a jeżeli nie możemy produkować czegoś w Polsce, zamawiamy szybko za granicą" - powiedział szef rządu.

Jak zauważył, "wojna jest niedaleko stąd, w Donbasie, na południu Ukrainy". "W związku z tym najważniejsze dla mnie dzisiaj to wyposażyć jak najszybciej polską armię. Zakupy będą realizowane w ogromnym stopniu właśnie również w trybie pozaprzetargowym po to, żeby jak najszybciej móc (...) kupować to, co jest dostępne, ten sprzęt, który jest dostępny. Dlatego np. bardzo szybko otrzymamy - jeszcze w tym roku - pierwszą część zamówienia czołgów armatohaubic K2, K9 odpowiednio z Korei. To jest znakomity sprzęt, bardzo dobry, przetestowany, który będzie służył naszej armii" - zwrócił uwagę premier.

Morawiecki wspomniał o swojej ostatniej wizycie w Siedlcach. "Wizytowałem 18. dywizję i tam pan generał, wojskowi opowiadali mi o przewagach na współczesnym polu walki tego sprzętu, który zamawiamy. Naprawdę warto zainteresować się tym. Byłem bardzo zbudowany tym, jak mi wojskowi przedstawili możliwości tego zamawianego sprzętu - Abramsów, ale też czołgów K2 i sprzętu z zagranicy" - zaznaczył.

