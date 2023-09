Premier: najważniejsze to nie dopuścić do nielegalnej imigracji i nie dopuścić do władzy tych, którzy jej chcą

Najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie Polska, to nie dopuścić do nielegalnej imigracji i nie dopuścić do władzy tych, którzy chcą nielegalnej imigracji - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas oświadczenia dla prasy po posiedzeniu rządu, na którym Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. sytuacji na Lampedusie, Morawiecki stwierdził, że propozycja Komisji Europejskiej i Platformy Obywatelskiej jest "absolutnie błędna i grozi zalaniem Polski nielegalnymi imigrantami". "To jest propozycja taka, że jeżeli mamy rosnącą gorączkę migracyjną w Europie, to oni proponują zbić termometr" - mówił szef rządu.

Zdaniem premiera w Polsce nie ma sytuacji, którą widać na przedmieściach i w miastach Europy Zachodniej. "W Paryżu, w Marsylii, w Sztokholmie, a Malmö, w Göteborgu i w wielu innych miastach, także zaraz za naszą zachodnią granicą, plądrowane są sklepy, płoną samochody, niszczone są szkoły, szpitale, gwałty na ulicach, rabunki, gangi narkotykowe, które tłuką się ze sobą na ulicach" - powiedział szef rzadu.

"Drodzy rodacy, nie mamy takiej sytuacji w Polsce i rząd PiS nie zgadza się na dopuszczenie takiej sytuacji w Polsce. Właśnie dlatego przyjęliśmy dzisiaj tę uchwałę podczas posiedzenia Rady Ministrów" - zaznaczył.

Morawiecki podkreślił, że polityka prowadzona przez Platformę Obywatelską jest "bardzo niebezpieczna". "Można powiedzieć, że wybory, przed którymi stoimy, to jest właśnie propozycja taka, jaką złożyła pani poseł Iwona Hartwich: wpuśćcie nas do władzy, a potem się ustali, kim my jesteśmy - tak można powiedzieć o Platformie Obywatelskiej" - ocenił.

Jednocześnie zastrzegł, że wie, "kim oni są i czym grozi ich polityka". "Bo właśnie polityka (Angeli) Merkel i (Donalda) Tuska doprowadziła do tego ogromnego kryzysu bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej i to, że nie ma takiego kryzysu w zakresie bezpieczeństwa w Polsce, zawdzięczamy tylko temu, że w 2015 roku obóz Prawa i Sprawiedliwości przejął stery kraju i prowadziliśmy politykę zgoła odmienną" - powiedział.

Według premiera najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi dziś Polska, to "nie dopuścić do nielegalnej imigracji, tak jak do tej pory udało się to uczynić, i nie dopuścić do władzy tych, którzy chcą w Polsce nielegalnej imigracji".