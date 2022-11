Premier: należy jak najszybciej zaprosić państwa Bałkanów Zachodnich do integracji europejskiej

Należy jak najszybciej zaprosić państwa Bałkanów Zachodnich do integracji z Unią Europejską - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Berlinie. Jak dodał, zaproszenie Serbii do procesu integracji "służyłoby odciągnięciu jej od wpływów rosyjskich".

Szef polskiego rządu wziął w czwartek udział w spotkaniu Procesu Berlińskiego, czyli procesu integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Po szczycie premier był pytany, jak ocenia sytuację, w której - z jednej strony mówi się o integracji Bałkanów Zachodnich, a z drugiej widać dążenia np. Serbii czy Bośni i Hercegowiny do kontaktów z Rosją.

"Natura nie znosi próżni, natura polityczna też nie znosi próżni, a ponieważ proces integracji - ze względu na kraje Zachodniej Europy - ciągnie się tak długo, to w tę próżnię wchodzą państwa takie jak Rosja, Chiny, a także Turcja i również inne państwa z obszaru islamskiego" - wskazał premier.

"A więc naszą, europejską rolą jest, aby jak najszybciej tę próżnię wypełnić, aby jak najszybciej wejść i zaprosić te państwa do integracji europejskiej" - podkreślił szef rządu.

W jego ocenie niektóre państwa, szczególnie Zachodniej Europy, są "bardziej wstrzemięźliwe", jeśli chodzi o proces integracji.

Premier odniósł się także do sytuacji Serbii. "Serbia chce integrować się z UE, ale to tanga trzeba dwojga, w związku z tym jak najszybsze zaproszenie Serbii do tego procesu na pewno służyłoby odciągnięciu Serbii od wpływów rosyjskich" - powiedział. "I to również tutaj zalecałem moim kolegom z Zachodniej Europy" - dodał.