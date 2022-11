Premier: należy zweryfikować wpływ rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski

Należy zweryfikować wpływ rosyjskiej polityki, biznesu i agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski; nie mamy niczego do ukrycia, dlatego powinien być zweryfikowany okres od 2007 r. do obecnych czasów - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji prasowej z Mateuszem Morawieckim ogłosił, że PiS chce przedstawić projekt ustawy dotyczącej powołania komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007-2015.

Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę weryfikacji wpływu "rosyjskiej polityki, biznesu, agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne polski ale i na bezpieczeństwo w szerokim zakresie tego słowa".

"Ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. My nie mamy tutaj absolutnie niczego do ukrycia, dlatego cały okres (od 2007r. - PAP) do obecnych czasów powinien być zweryfikowany" - podkreślił premier.

Morawiecki zaznaczył, że Rosja prowadzi swoją imperialną politykę nie tylko poprzez podbój, ale też "bardzo często poprzez przekupstwo". Zauważył, że wzmożenie tego typu działań wzmogło się po ataku na Ukrainę i aneksję Krymu w 2014 r., ale również wcześniej "dochodziło do wielu bardzo wątpliwych interesów, kontaktów".

"Dla wszystkich dzisiaj jest jasne, że armia lobbystów, szemranych biznesmenów czy po prostu rosyjskich szpiegów bardzo skrupulatnie wykonuje zadania rozpisane dla nich w Moskwie. Dlatego musimy mieć świadomość tego, jak to się stało, że podpisywano niekorzystne umowy z Federacją Rosyjską, z głębszym uzależnieniem od rosyjskich węglowodorów" - oświadczył premier.

Jak dodał, należy zbadać dlaczego podpisywano umowy, w wyniku których coraz większa ilość surowców była ściągana do Polski z Rosji oraz jak wprowadzano przepisy, które umożliwiały nabywanie udziałów w polskich przedsiębiorstwach strategicznych przez rosyjskie podmioty. "Dziś widzimy, że różne tak zwane umowy pisane były krwawym atramentem" - dodał.

Morawiecki ocenił, że latami "Europa niczym w jakimś narkotycznym śnie coraz bardziej uzależniała się coraz bardziej od Rosji". "Wtórowało jej w tym wielu polityków z Polski" - dodał.