Premier: naród jest suwerenem i to on decyduje o kierunkach polityki

To naród jest suwerenem w naszym państwie i to naród może decydować o tym, w którym kierunku idzie polityka migracyjna, ekonomiczna czy każda inna - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. "Polacy mają prawo decydować" - podkreślił.

Sejm w środę po godz. 12 rozpoczął dwudniowe posiedzenie, na którym ma się zająć m.in. wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył art. 125 Konstytucji, który dot. referendum ogólnokrajowego. "W sprawach wagi państwowej, wagi krajowej przeprowadza się referendum ogólnokrajowe. Konstytucja nie tylko do tego upoważnia, Konstytucja do tego zachęca" - podkreślił szef rządu.

"Drugi punkt konstytucyjny, który chcielibyście schować do lamusa, to ten, który mówi o tym, że to naród jest suwerenem w naszym państwie i to naród może decydować o tym, w którym kierunku idzie polityka migracyjna, ekonomiczna czy każda inna" - podkreślił premier. "Naród, zapamiętajcie, naród polski" - mówił zwracając się do opozycji.

"Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że decyzje zapadają w gabinetach polityków, a my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że decyzje zapadają w dyskusjach z Polakami. Oni mają prawo o tym decydować" - zaznaczył Morawiecki.