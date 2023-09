Premier: naród polski ma prawo się wypowiedzieć i wypowie się w referendum 15 października

Naród polski, którego głos w ostatnich latach stał się coraz bardziej słyszalny, a nie elity w Warszawie czy w Brukseli, ma prawo się wypowiedzieć i wypowie się w referendum 15 października - powiedział w piątek w Tomaszowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki.

Odnosząc się do zapowiedzianego na 15 października referendum w sprawie nielegalnych imigrantów, premier zaznaczył, że opozycja zrobi wszystko, "nawet w poprzek demokracji, w poprzek demokratycznych zasad, żeby nie dopuścić was do głosu".

"Naród polski, którego głos w ostatnich latach stał się coraz bardziej słyszalny - nie te elity w Warszawie czy w Brukseli, ale naród polski - ma prawo się wypowiedzieć i wypowie się w referendum 15 października" - stwierdził.

"Ale jakie są te pytania, i dlaczego oni się tak tego boją? Pierwsze to pytanie o nielegalną emigrację. To tak ważny temat" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński robi wszystko, żeby chronić polską granicę. "Nie jest to banalna sprawa i nie jest to łatwy temat" - ocenił.

Morawiecki stwierdził, że "nielegalna imigracja to sposób Putina i Łukaszenki na zdestabilizowanie Polski, na zasianie chaosu w Polsce".

"Po co zmuszać nas chce do tego Komisja Europejska? - moglibyście spytać. Ano właśnie. Bo oni chcą cudzymi rękami wyciągać gorące kasztany, gorące kartofle z ogniska. Sami sobie ściągnęli na głowę ten problem" - ocenił.

Morawiecki przypomniał, że prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do referendum w sprawie nielegalnej imigracji. "No właśnie, czyli oni mogą i to jest demokratyczne. A u nas to jest jakiś problem. Nie dajcie sobie robić wody z mózgu" - zaapelował.

Według premiera, ważną sprawą jest, "czy chcemy zachować kod kulturowy, czy chcemy, żeby muzułmańskie gangi młodych mężczyzn grasowały po ulicach Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Zamościa, Chełma i wszystkich miast na pięknej Lubelszczyźnie, Mazowszu u innych regionach kraju?".

"To jest pytanie o nasze bezpieczeństwo. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów świata" - stwierdził Morawiecki.