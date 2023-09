Premier: Narodzie polski! Nie dajmy sobie wmówić tych wszystkich podłości, tego splugawienia, które wylewa się z TVN-u!

Narodzie polski! Nie dajmy sobie wmówić tych wszystkich podłości, tego splugawienia, które wylewa się z TVN-u! Tych potwarzy, tego gradu obelg, który spada na nas! Brońmy dobrego imienia Polski! Wzywam wszystkich do tego! - apelował premier Mateusz Morawiecki do zgromadzonych w Świdniku (Lubelskie).

Premier spotkał się w piątek z mieszkańcami Świdnika. Premier pytał, "co Platforma, Tusk i Trzaskowski wiedzą o wysiłku żołnierzy i straży broniącej granicy, którzy "śpią w warunkach czasami bardzo trudnych, w kontenerach, służba 24 godziny, ciągle w stresie, daleko od rodziny" - mówił.

Morawiecki zwrócił uwagę, że "pseudoelity zamiast oddać im hołd, wdzięczność, promują dzisiaj film +Zielona granica+", tacy ludzie jak panie Holland i Ochojska i pan Frasyniuk plują na polski mundur, bezczeszczą dobre imię Polski". "Gdzie jest Polsko twoja duma!? Gdzie jest Polsko walka o dobre imię!? Obudźmy się!" - grzmiał szef rządu.

"Oni chcą wrócić do tamtych strasznych czasów Gazety Wyborczej, TVN-u, kiedy obśmiewali Polaków, kiedy przedstawiali nas jako zakompleksiony naród" - powiedział. "Ale wiecie dlaczego tak było? Oni chcą do tego wrócić, bo takim narodem, jaki oni sobie wyobrażają - naród, tania siła robocza, biedny, zastraszony, zakompleksiony, takim narodem łatwiej się rządzi. Taki naród łatwiej się wysyła do roboty na szparagi pod Berlin, na zmywak pod Paryż" - podkreślił.

Premier zaapelował do zgromadzonych. "Narodzie polski, nie dajmy sobie wmówić tych wszystkich podłości, tego splugawienia, które wylewa się z TVN, tych potwarzy, tego gradu obelg, który spada na nas! Brońmy dobrego imienia Polski! Wzywam wszystkich do tego! W każdym zakątku Polski. Polska to dumny, wspaniały naród".

