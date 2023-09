Premier: naszą strategią jest zwiększanie liczby lekarzy w polskiej służbie zdrowia

Naszą strategią jest zwiększanie liczby lekarzy w polskiej służbie zdrowia po to, by skrócić kolejki - powiedział we wtorek w Pile (Wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że - aby było to możliwe - konieczne było naprawienie "dziurawego jak szwajcarskich ser budżetu po poprzednikach z PO".

Premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek przebywał z wizytą w Wielkopolsce, zaznaczył, że strategią PiS jest przyjmowanie jak największej liczby lekarzy po to, aby skrócić kolejki. W jego ocenie kolejki do specjalistów biorą się z tego, że wcześniej - przez 25 lat - lekarze wyjeżdżali z Polski.

"Jak przejmowaliśmy stery w kraju lekarzy było 166-167 tys. Teraz jest to ok. 191 tys." - podkreślił. Dodał, że dzięki stworzeniu lepszych warunków wykształcono i przyciągniętego do Polski 24 tys. lekarzy.

"Na tym nie poprzestajemy. Kolejne nasze wielkie dzieło - tutaj, na północy Wielkopolski, w Pile - chcemy, aby powstał osobny wydział medyczny, żeby można było przyjmować na pierwszy rok 60 studentów, przyszłych medyków, a później - na kolejne lata - będą się pojawiały kolejne nabory, a po kilku latach może tutaj się kształcić kilkuset przyszłych lekarzy w różnych dyscyplinach" - mówił.

Zaznaczył, że - "aby było to możliwe - trzeba było naprawić dziurawy jak szwajcarski ser budżet po poprzednikach z Platformy Obywatelskiej". "Można być sympatykiem PiS lub nie być, ale niech każdy się zastanowi, jak to jest możliwe, że wcześniej nie było inwestowania w infrastrukturę, drogi gminne, powiatowe, w nasze uczelnie w takiej skali" - zwrócił uwagę szef rządu.

Podkreślił, że wcześniej nie było takich inwestycji w politykę społeczną i w armię. "Teraz nasi konkurenci polityczni na czele z panem (szefem PO Donaldem) Tuskiem próbują wywołać chaos komunikacyjny i rozmawiać o wszystkim i o niczym, a tak naprawdę to jest podstawowe pytanie dla wszystkich Polek i Polaków - gdzie były te kolejne dziesiątki miliardów zł, które dziś mogą posłużyć na wydział medyczny w Pile. Na drogi, po których coraz lepiej się jeździ" - mówił.

Dodał, że cieszy się, że mieszkańcy Piły będą mogli z tego korzystać, a filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza "będzie rosła w siłę, że ten plan - nazwijmy go planem (b. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary) Kudryckiej - zamykania pewnych jednostek - że ten plan odłożony został do lamusa" i te ośrodki mogą się lepiej rozwijać.

"To jest nasza ambicja, nasz plan, nasze podstawowe założenie strategiczne" - zaznaczył premier.

