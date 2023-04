Premier: nasze bezpieczeństwo jest zabezpieczane przez siły wewnętrzne, policję, służby

Nasze realne bezpieczeństwo - bezpieczeństwo życia, dnia codziennego jest zabezpieczane przez siły wewnętrzne, policję, służby. Granice są strzeżone przez naszą armię - powiedział w piątek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że gwarancją bezpieczeństwa Polski jest też członkostwo w NATO.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier został zapytany, czy u progu kampanii wyborczej polski rząd spodziewa się działań dywersyjnych ze strony rosyjskiej.

Jak zapewnił Morawiecki, wszystkie służby działają w stanie podniesionej uwagi. "One dbają o nasze cyberbezpieczeństwo. Nie tylko cyberbezpieczeństwo, które jest ogromnym wyzwaniem, bo propaganda, zalew fake newsów jest niesamowity, a skuteczność Rosji tutaj, niestety ogromna. Ale, oczywiście i nasze realne bezpieczeństwo - bezpieczeństwo życia, dnia codziennego jest zabezpieczane przez nasze siły wewnętrzne, policję, nasze służby. Granice są strzeżone przez naszą armię. Umacniamy poprzez zakupy zagraniczne i produkcję krajową, o której niedawno mówiłem w Gliwicach w Bumarze Łabędy, produkcję, o której mówiłem w Stalowej Woli i w wielu innych miejscach" - powiedział.

Premier podkreślił, że "to jest możliwe dzięki dokapitalizowywaniu polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych przez budżet państwa polskiego". "My, politycy odpowiedzialni, rząd PiS odpowiedzialny za bezpieczeństwo, spotykamy się w tej sprawie. Mamy regularne spotkania. Funkcjonuje komitet ds. bezpieczeństwa, powołany przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jestem przekonany, że robimy wszystko na tym etapie, co jest konieczne, aby to bezpieczeństwo utrzymać" - stwierdził.

Szef rządu wspomniał również o sojusznikach kraju. "Polska jest częścią najsilniejszego sojuszu wojskowego w historii świata, częścią NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. To też jest dodatkowe wzmocnienie, gwarancja naszego bezpieczeństwa" - podsumował.