Premier: nasze rządy były, są i będą w interesie wszystkich Polaków

Na pewno popełnialiśmy błędy, potykaliśmy się nie raz - za to przepraszamy. Ale co do jednego nie można mieć wątpliwości; nasze rządy były, są i będą w interesie wszystkich Polaków - powiedział w sobotę w Rypinie premier Mateusz Morawiecki.

Premier uczestniczył w sobotę w spotkaniu z mieszkańcami Rypina (woj. kujawsko-pomorskie). W swoim wystąpieniu Morawiecki podkreślił, że aby nasz kraj rozwijał się równomiernie potrzebne są inwestycje, "takie inwestycje, jak dla tego miasta, tego powiatu zostały przekazane z budżetu centralnego, z budżetu państwa".

"Czy kiedykolwiek dla tego powiatu, tych gmin, tego miasta pięknego, były większe środki niż w ostatnich dwunastu miesiącach? Nie było, słyszę. Można sobie to policzyć, (...) sprawdźcie, ile było na drogi gminne i powiatowe w czasach PO. Średniorocznie 500-600 mln zł, jak mnie poinformowano. Teraz - 5 do 10 razy więcej. Nie 50 proc., 500 proc." - wskazywał Morawiecki.

"Ale to się samo nie zrobiło, to jest ta różnica. Czy jest to rząd nocnych stróży, drzemiących w tej swojej stróżówce, mających za nic interesy Polaków, działających głównie na rzecz ... kogo? No właśnie, kogo?" - pytał premier, zwracając się do zgromadzonych mieszkańców. "Słyszę różne głosy. Niemców? No, może Niemców też, ale myślę, że przede wszystkim, można powiedzieć tak: Platforma działała na rzecz wąskich grup interesów, głównie wąskich, ale bardzo wpływowych" - kontynuował premier.

Premier zauważył, że w każdym społeczeństwie, nie tylko polskim, "wąskie grupy najbogatszych ludzi, albo banki, albo wpływowe grupy z zagranicy mają ogromne wpływy, bo mają pieniądze, by te wpływy realizować, kupować je".

"I takie największe przełamanie tamtych rządów, tamtego sposobu realizacji polityki, to właśnie było to, co my zrobiliśmy. Może i popełnialiśmy błędy, na pewno popełnialiśmy błędy, potykaliśmy się nie raz - za to przepraszamy. Ale co do jednego nie można mieć wątpliwości; nasze rządy były, są i będą w interesie wszystkich Polaków" - oświadczył Morawiecki.

Premier przekonywał, że "aby Polska mogła być jeszcze silniejsza, żeby lepiej przeszła przez ten kryzys, to trzeba razem mówić, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość". "Tak, jest wielka inflacja, największa od 25 lat. W Niemczech jest największa od czterdziestu kilku lat, w Ameryce od czterdziestu lat jest największa, a oni kłamią, że to polski rząd czy polski bank centralny tę inflację wywołał" - oświadczył szef rządu. "Nie. My musimy być ambasadorami prawdy, mówmy: putinflacja, inflacja, wysokie ceny surowców, to jest prawda o inflacji" - dodał.

"Co rząd PiS zrobił? Robimy, co w naszej mocy. (...) Obniżony VAT na żywność do zera, obniżony VAT na paliwa, obniżona akcyza, VAT na gaz, na energię elektryczną, energię cieplną, na nawozy, dopłaty do nawozów. Nie chowamy głowy w piasek, staramy się robić to, co w naszej mocy" - wyliczał szef rządu. "Jeśli chcemy rzeczywiście, by Polska dalej rozwijała się tak, jak do tej pory, to walczmy o sprawiedliwą Polskę, (...) bądźmy ambasadorami prawdy, zgody, pojednania" - zaapelował.

"Najważniejsza jest Polska, to, byśmy mogli kontynuować nasze działania, zmiany. Liczę na wasze wsparcie, waszą mobilizację, że razem unikniemy tego, co oni chcą zrobić: zabrać politykę społeczną, zabrać politykę wyrównywania szans, zabrać politykę wstawania z kolan i wrócić do tego, co było już wcześniej, do tego, jak powiedziałem - prawa dżungli. Nie pozwolimy na to. Obronimy Polskę, zwyciężymy" - zadeklarował szef rządu.