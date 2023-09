Premier: nasze tradycje oświetlają nam drogę w przyszłość

Nasze tradycje oświetlają nam drogę w przyszłość. Bez tego nie ma narodu - mówił premier Morawiecki w niedzielę podczas dożynek w Lędzinach (woj. śląskie).

Szef rządu w weekend przebywa na Śląsku. W niedzielę odwiedził dożynki w Lędzinach. "Te plagi egipskie, które na nas spadają, od covidu począwszy przez kryzys energetyczny, wojnę na Ukrainie, huśtają łódką niemożebnie. Powodują, że zaplanować coś jest jeszcze ciężej - w normalnym biznesie, a co dopiero rolnikowi" - mówił.

"Wiemy jak niełatwo jest w takim trudnym czasie uprawiać ziemie, hodować zwierzęta, prowadzić swoją działalność" - powiedział premier i dziękował rolnikom. "Dziękuję za to, że jesteście, że możemy - jako Polacy - czuć się bezpieczni, że bezpieczeństwo żywnościowe dzięki wam jest zapewnione" - dodał.

Morawiecki dziękował też mieszkańcom za pielęgnowanie lokalnych tradycji, wiary, kultury. "Bez tego nie ma narodu" - podkreślał. "Jak nie pamiętamy o tym, co było kiedyś, ciężko patrzeć do przodu, a tak to nasze tradycje oświetlają nam drogę w przyszłość" - mówił.

"Za wszystkie błędy chcę przeprosić, za wszystkie potknięcia także. Czuję się zmotywowany przez rolników naszych, także z tego naszego, śląskiego, lędzińskiego powiatu, do jeszcze cięższej pracy" - powiedział premier.

