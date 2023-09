Naszym celem powinna być troska o dobro wspólne i budowa ojczyzny, w której jest miejsce dla głębokiego patriotyzmu; która jest wolna od ideologicznych nacisków i dba o rozwój autentycznej demokracji – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników 41. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Organizowana przez NSZZ Solidarność doroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy kontynuuje inicjatywę błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który w maju 1982 roku poprowadził na Jasnej Górze drogę krzyżową dla robotników Huty Warszawa. Idea ks. Jerzego przerodziła się później w ogólnopolską pielgrzymkę.

W swoim liście, odczytanym na Jasnej Górze przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, szef rządu zauważył, iż ks. Jerzy Popiełuszko "w mrocznych czasach stanu wojennego, gdy komuniści brutalnie pacyfikowali nasze dążenie do niepodległości, stał na straży polskich sumień, wzywając do tego, by zło dobrem zwyciężać".

"Jego kazania gromadziły tysiące słuchaczy i przemieniały serca. Pod ich wpływem wielu ludzi porzuciło nienawiść, chęć odwetu, wybierając w zamian wierność ideałom polskiego Sierpnia i Solidarności. Dzisiaj to wezwanie jest równie aktualne jak wówczas" - napisał premier.

"Nie brakuje wokół nas tych, którzy próbują rozerwać więzy łączące nasze społeczeństwo, którzy jątrzą, szydzą z bliskich nam wartości i próbują nas skłócić. Nie możemy odpowiadać tym samym - gdybyśmy to robili, zaprzeczylibyśmy wyznawanym przez nas ideałom" - wskazał Mateusz Morawiecki.

"Dlatego - napisał premier - naszym celem powinna być troska o dobro wspólne i budowa ojczyzny, w której jest miejsce dla głębokiego patriotyzmu, która jest wolna od ideologicznych nacisków i dba o rozwój autentycznej demokracji; która nie obawia się sięgać do swych kulturowych korzeni po inspiracje do kreowania przestrzeni wolności dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej".

Mateusz Morawiecki zaapelował, by "pielgrzymi szlak" uczestników niedzielnego zgromadzenia nie zakończył się na Jasnej Górze, ale przeniósł się także do wszystkich przedsiębiorstw, zakładów i miejsc pracy, do których wrócą pielgrzymi. Wyraził nadzieję, że osobiście zaangażują się oni w "budowę Polski solidarnej i sprawiedliwej - takiej, która warta jest największego wysiłku nas wszystkich, która jednoczy nas wszystkich i z której wszyscy będziemy dumni".

41. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się pod hasłem "Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać!". Uczestniczą w niej związkowcy z całej Polski, na czele z liderem Solidarności Piotrem Dudą. Rząd reprezentuje m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Centralnym punktem pielgrzymki jest msza św. z homilią metropolity katowickiego abp. Adriana Galbasa.