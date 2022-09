Premier: naszym wielkim zobowiązaniem jest utrzymanie i rozwijanie programów społecznych

Nasze wielkie zobowiązanie to nie tylko utrzymać wielkie programy społeczne: 500 plus, 13., 14. emeryturę, ale je rozwijać; jak jest kryzys, to pomagamy jeszcze bardziej - mówił w poniedziałek w miejscowości Bujały-Gniewosze na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki.

Premier, który w poniedziałek spotkał się rodziną wielopokoleniową w miejscowości Bujały-Gniewosze podkreślił, że rozmawiał z jej członkami o programach społecznych i wspieraniu rodzin oraz o tym, jak zmienia się polska wieś. Dziękował za gościnę i za dyskusję. "Mogłem poczuć, czym jest gospodarowanie na ojcowiźnie, z jak wielką pasją gospodarze tej ziemi ją uprawiają" - mówił. Podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest polskim dobrem narodowym.

Szef rządu zaznaczył, że od głowy rodziny usłyszał, że życie na wsi coraz mniej różni się od tego w mieście, jeśli chodzi o różnego rodzaju ułatwienia. Premier przekonywał, że dzieje się tak m.in. dzięki lepszej jakości dróg, także tych gminnych i powiatowych, co sprawia, że docieranie mieszkańców wsi do szkół, miejsc pracy czy szpitali jest łatwiejsze.

"To jest DNA naszej polityki, podstawowy wymóg: wyrównywanie szans właśnie Polski gminnej i powiatowej. Ale prawdziwą rewolucję wszystkie gminy i powiaty przeżywają w obszarze polityki społecznej, bo w mieście zwykle wcześniej było łatwiej, a nasza polityka społeczna jest tym, co zmieniło jak tutaj usłyszałem i wcześniej od wielu rodzin wielopokoleniowych rodzin jak ta tutaj, zmieniło zupełnie życie ludzi. Ta polityka społeczna jest jednocześnie czymś, co chcemy rozwijać. Bo jak jest kryzys, to pomagamy jeszcze bardziej" - mówił szef rządu.

Premier podkreślał, że "czas jest bardzo trudny i nie ma co opowiadać, że wszyscy beztrosko przejdziemy, bez żadnych utrudnień, przez ten czas kryzysu, wojny na Ukrainie, inflacji Putina, tego dramatu, który dzieje się wokół nas". "Ale nasze wielkie zobowiązanie to nie tylko utrzymać wielkie programy społeczne: 500 plus, 13., 14. emeryturę, ale je rozwijać" - mówił.

Dodał, że celem działań rządu jest zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa.

Premier został powitany przez rodzinę dużym bochenkiem chleba, a po odwiedzinach w domu zagrał z jedną z najmłodszych mieszkanek domostwa w tenisa stołowego. Wracając do autokaru Morawiecki przywitał się i rozmawiał z mieszkańcami wsi.

W poniedziałek premier odwiedza szereg miejscowości w województwach mazowieckim, lubelskim i podlaskim.