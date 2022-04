Premier: NATO nie jest stroną, ale możemy sprawić, że Rosja wycofa się z Ukrainy

NATO nie jest stroną w wojnie, ale możemy przekonywać, zniechęcać Kreml i sprawić, by Rosja wycofała się z terytorium Ukrainy; wojnę trzeba powstrzymać, siły rosyjskie powinny wrócić do domu - stwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem De Croo, o działania Komisji Europejskiej wobec Polski dotyczące praworządności m.in. o to, czy spodziewa się, że presja na Polskę będzie wywierana po zakończeniu wojny.

"Nie łączę dwóch oddzielnych tematów. Z jednej strony mamy cały zestaw nieporozumień, jeśli chodzi o kwestię praworządności. (...) Z drugiej strony mamy straszliwą wojnę i wszystko to, co dzieje się w Ukrainie" - powiedział premier.

Wyraził zadowolenie, że są partnerzy zagraniczni, którzy zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się na Ukrainie. "Możemy się różnić, jeśli chodzi o pewne proponowane rozwiązania, ale wszyscy jesteśmy pełni dobrej woli i jesteśmy gotowi, by rozmawiać podczas posiedzeń Rady Europejskiej, czasami przez wiele, wiele godzin, po to, by wypracować pozytywne rozwiązania" - zaznaczył.

Polska - jak kontynuował - zachęca wszystkich partnerów do tego, by wprowadzić druzgocące sankcje. "Jesteśmy przekonani, że tę wojnę można wygrać albo na drodze militarnej, albo gospodarczej. My, jako że NATO nie jest stroną w wojnie, możemy przekonywać, zniechęcać Kreml, sprawić, by Rosja wycofała się z terytorium Ukrainy, mówiąc głośno, że tę wojnę trzeba powstrzymać, że siły rosyjskie powinny wrócić do domu" - podkreślił Morawiecki.

"Nie łączę kryzysu uchodźczego i wszystkiego, co dzieje się na terytorium Ukrainy, z kwestią długiego sporu dotyczącego praworządności" - zaznaczył szef polskiego rządu.