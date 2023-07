Premier: nie dopuścimy do władzy z powrotem tych, którzy dzisiaj stroją się w patriotyczne piórka

Ważne jest, aby nie dopuścić do władzy z powrotem tych, którzy dzisiaj stroją się w patriotyczne piórka, a wcześniej wykonywali wszystko, co życzyli sobie tamci z Brukseli czy z Zachodu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kościerzynie (woj. pomorskie).

Szef rządu ocenił, że w Polsce "my dzisiaj mamy znakomity rozwój i suwerenność, i godność, i szacunek wobec ludzi pracy".

Morawiecki przytoczył wypowiedź - jak to powiedział - jednego "z socjologów, który bardzo blisko współpracuje z Platforma, z opozycją, wspiera, atakuje nas na wszystkie możliwe sposoby".

(Socjolog - PAP) "przyznał, (…) że ataki ze strony Platformy Obywatelskiej są nie tylko pełne nienawiści, ale również rasizmu, że ten, kto nie głosuje na opozycję, ten nie ma prawa do życia w Polsce na równych zasadach; że ten, kto nie kupuje sobie butów za cztery tysiące złotych, to nie ma prawa do życia na normalnym poziomie. Albo ten, który chce zapewnić bezpieczeństwo i nie wpuszcza nielegalnych imigrantów, to jest człowiekiem drugiej kategorii".