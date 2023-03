Premier: nie ma problemów z wypłatami z Funduszu Spójności

Nie ma problemów z wykonaniem Karty Praw Podstawowych i nie ma też problemów z wypłatami z Funduszu Spójności - zapewniał w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że unijna komisarz ds. Polityki Regionalnej jest w stałym kontakcie z szefem resortu funduszy Grzegorzem Pudą.

Szef rządu od czwartku brał udział w szczycie Rady Europejskiej. W piątek na briefingu prasowym po zakończeniu szczytu UE premier został zapytany m.in. o słowa unijnej komisarz ds. spójności i reform Elisy Ferreiry, która miała powiedzieć, że jest problem dotyczący Polski ws. przestrzegania Karty Praw Podstawowych (KPP) i ciągle nie są spełnione tzw. warunki horyzontalne do wypłaty z Funduszu Spójności.

Odpowiadając, premier przywołał sformułowanie, które przedstawił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda w odpowiedzi na pojawiające się spekulacje w tej sprawie. Puda podkreślił, że Polska nie otrzymała żadnych oficjalnych dokumentów z Komisji Europejskiej potwierdzających te doniesienia.

Szef rządu zapewnił też, że komisarz Ferreira jest "w bardzo częstym kontakcie" z ministrem Pudą. "I ja też podkreślam również, że nie ma tutaj problemów z wykonaniem Karty Praw Podstawowych (KPP), w związku z tym, nie ma też problemów z Funduszami Spójności" - zapewnił premier.

W piątek rano w rozmowie z PAP szef resortu funduszy odniósł się do doniesień medialnych o tym, że środki z Funduszu Spójności są zagrożone i Polska może stracić ponad 75 mld euro unijnych środków; chodzi o niewypełnienie przez Polskę czterech warunków podstawowych, w tym dotyczącego Karty Praw Podstawowych (KPP), co - jak zaznaczono - może być podstawą do utraty środków z funduszu spójności.

"Nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych dokumentów z Komisji Europejskiej potwierdzających doniesienia medialne, że środki z polityki spójności są zagrożone. Polska przekazała 7 marca Komisji Europejskiej stanowisko, że spełnia warunek dotyczący stosowania w naszym kraju Karty Praw Podstawowych" - powiedział Puda.

Zaznaczył, że w sprawie KPP jesteśmy w dialogu z Komisją. "Oczekujemy na stanowisko KE w tej sprawie i że warunek dotyczący Karty Praw Podstawowych będzie uznany za spełniony. Informowaliśmy o tym fakcie media, również te, które go dziś pomijają w swoich opiniach" - zaznaczył minister funduszy i polityki regionalnej.

"Do Polski wpłynęły zaliczki w wysokości ponad 1 mld euro (ok. 5,2 mld zł) z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie nowe programy krajowe i regionalne, ruszyły też pierwsze nabory do programów krajowych" - stwierdził minister.