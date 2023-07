Premier: nie ma zgody na naruszanie naszej suwerenności; jesteśmy panami we własnym kraju

My jesteśmy i chcemy być panami we własnym kraju. Suwerenność Polski nie może być naruszona przez ponadnarodowe instytucje takie jak Komisja Europejska. Nie ma na to naszej zgody - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem remedium na nielegalną imigrację jest uszczelnienie granic zewnętrznych UE.

Szef polskiego rządu wraz z premier Włoch Georgią Meloni wzięli w środę w Warszawie udział w panelu dyskusyjnym "Przyszłość Unii Europejskiej" zorganizowanym przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Według Morawieckiego lewicowo-liberalna wizja Europy legła w gruzach. "My pokazujemy, że można inaczej, lepiej, że można zapewnić bardzo dobry poziom wynagrodzeń i zatrudnienia. Aspiracja Polaków, żeby rosły wynagrodzenia jest naszym podstawowym celem. (...) Mam nadzieję, że do wyborów, które szykują się za rok w Parlamencie Europejskim będziemy wszyscy szli z takimi zwycięskimi hasłami na sztandarach jak bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych" - dodał.

Zdaniem polskiego premiera bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych może być zapewnione jeśli wzmacnia i modernizuje się armię. Dodał, że wzmocnienie armii będzie tylko częściową odpowiedzią na zagrożenia jeżeli nie wzmocni się przy tym więzi transatlantyckich. "Gdyby nie stanowisko USA i być może Polski, nie byłoby już Ukrainy, tylko wojska rosyjskie byłyby już na granicy z Polską, pod Rzeszowem, pod Chełmem, pod Zamościem" - mówił.

Premier podkreślił, że podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej Polska zaznaczała swoja suwerenność decyzyjną. "My jesteśmy i chcemy być panami we własnym kraju. Suwerenność Polski nie może być naruszona przez ponadnarodowe instytucje takie jak Komisja Europejska. Nie ma na to naszej zgody" - oświadczył.

Według Morawieckiego są tacy, którzy chcą wbić klin pomiędzy "polskie i włoskie myślenie". "Tym co nas łączy i co jest jedynym dobrym remedium, receptą na powstrzymanie nielegalnej imigracji jest uszczelnienie granic zewnętrznych. W tym momencie, kiedy nie ma na to odpowiednich regulacji prawnych i zgody, stanowisko Włoch jest inne w stosunku do paktu migracyjnego, takie jakie odpowiadają interesom włoskim. Ale ten sam pakt imigracyjny nie służy interesom polskim i dlatego my postawiliśmy bardzo ostro tę sprawę na Radzie Europejskiej. Powiedzieliśmy, że nie ma naszej zgody na taki pakt imigracyjny, który będzie prowadził do przymusu przyjmowania migrantów nielegalnych lub do nakładania kar na państwa, które nie godzą się na ten rozdział nielegalnych migrantów po różnych krajach członkowskich" - powiedział premier.

Jak dodał, z tym polski rząd wiąże bezpieczeństwo w polskich miastach. Jego zdaniem Polska jest dzisiaj jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. "I chcemy żeby tak pozostało. Dlatego będziemy w najbliższym czasie pytali Polaków jakie jest ich zdanie w sprawie nielegalnej imigracji" - podkreślił premier nawiązując do zapowiedzianego referendum ws. migrantów.

W piątek, 30 czerwca, na konferencji po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 roku ws. relokacji, Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018.

Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 roku mówią wyraźnie, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, która odwiedziła we wtorek włoską wyspę Lampedusa, na którą przybywają setki migrantów z Afryki Północnej oświadczyła zaś podczas konferencji prasowej, że "jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację +migrantów+ musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim ".Słowa te padły kilka dni po udzielonym TVN24 wywiadzie, gdzie Johansson mówiła, że tzw. pakt migracyjny, czyli unijne porozumienie w sprawie relokacji migrantów, nie ma charakteru przymusowego.

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.