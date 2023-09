Premier: nie pozwólmy, by ta banda nierobów i partaczy wróciła do władzy i znów kradła wasze pieniądze

Nie pozwólmy na to, by ta banda nierobów, partaczy, dyletantów, patałachów wróciła do władzy i znowu kradła wasze pieniądze; 15 października będą wybory najważniejsze od 30 lat, wtedy pogonimy Donalda Tuska, szkodnika - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

Premier na spotkaniu w Tomaszowie Lubelskim podkreślił, że obecny rząd naprawił finanse publiczne. "Ten budżet był dziurawy jak szwajcarski ser za czasów Platformy Obywatelskiej, dzisiaj chodzi prawie jak szwajcarski zegarek" - ocenił.

"Kiedyś zagłębiłem się w dramatycznej lekturze: thriller, horror - naprawdę. Segregator taki gruby, a w nim pisma, jedno po drugim do (Donalda) Tuska. Od przedsiębiorców branży elektronicznej, od firm branży stalowej, węglowej, drzewnej, od przedsiębiorców zrzeszonych w takim czy innym stowarzyszeniu. Wszyscy błagali go, żeby zrobił coś z +dziurą Tuska+, z tą dziurą vatowską, gdzie mafie kradły wasze pieniądze, a oni na to pozwalali" - mówił. Dodał, że to właśnie stąd rząd PiS wziął fundusze na "500 plus", na 13. i 14. emeryturę, program obniżki podatków do 12 proc. i kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł.

"Naprawiliśmy finanse publiczne, a oni chcą wrócić do poprzedniego systemu, kiedy Tusk rozkładał ręce" - powiedział premier.

"Nie pozwólmy na to, żeby ta banda nierobów, partaczy, dyletantów, patałachów wróciła do władzy i znowu kradła wasze pieniądze. Nie pozwólcie na to. Drodzy rodacy, gdziekolwiek jesteście, czy lubicie PiS mniej lub bardziej - zastanówcie się, czy chcecie powrotu do władzy tych, którzy, jak był kryzys, to się szczycili tym, że żadnej tarczy tak naprawdę nie zrobili" - zaznaczył.

"15 października będą wybory najważniejsze od 30 lat i wtedy pogonimy tego Tuska szkodnika" - dodał.