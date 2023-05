Premier: Nie zgadzamy się na żaden schemat przymusowych relokacji migrantów

Nadal nie ma naszej zgody na żaden schemat przymusowych relokacji migrantów i tego się trzymamy. Polska udziela natomiast różnego rodzaju pomocy operacyjnej naszym partnerom, zwłaszcza z południa UE, gdzie ruchy migracyjne mają miejsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Polska udziela różnego rodzaju pomocy operacyjnej naszym partnerom, zwłaszcza z południa Unii Europejskiej tam, gdzie te ruchy migracyjne mają miejsce - powiedział premier.

W 2018 r. odbyła się bardzo ważna Rada Europejska. My wtedy się nie zgadzaliśmy i nadal nie ma naszej zgody na żaden schemat przymusowych relokacji i tego się trzymamy - zaznaczył.

Suwerenność krajów polega przede wszystkim na zdolności do obrony granic, obrony przed niepożądaną migracją, która w naszym przypadku jak doskonale wiedzą wszyscy Polacy, przybrała formę migracji sztucznie wywołanej przez Łukaszenkę na rozkaz Władimira Putina - dodał.

Komisja Europejska zamierza przedstawić nową propozycję reformy azylowo-migracyjnej

KE zamierza przedstawić nową propozycję reformy azylowo-migracyjnej, która ma rozwiązać problemy państw południa Europy, związane z napływem migrantów. Proponowany jest system "obowiązkowej solidarności"; państwa będą mogły wybrać między relokacją, wsparciem finansowym i operacyjnym.

Wsparcie operacyjne miałoby polegać na przekazaniu np. pomocy technicznej krajom, które borykają się z napływem uchodźców, np. w postaci namiotów czy pomocy humanitarnej. O to musiałby jednak poprosić kraj, który ma problemy z napływem migrantów. W praktyce kraje mogłyby mieć więc wybór tylko między dwoma opcjami - relokacją migrantów albo ekwiwalentem finansowym w wysokości 22 tys. euro na migranta, którego nie chcą przyjąć. Polska i część krajów UE jest przeciwnych propozycji dotyczącej relokacji.

O propozycje KE i o to, jak Polska zamierza uczestniczyć w tej solidarności zapytano w piątek na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego.

Polska nie zgadza się schemat przymusowych relokacji migrantów

Premier odpowiedział, że Polska "udziela różnego rodzaju pomocy operacyjnej naszym partnerom, zwłaszcza z południa Unii Europejskiej tam, gdzie te ruchy migracyjne mają miejsce".

Przypomniał, że w czerwcu 2018 r. "odbyła się bardzo ważna Rada Europejska, z której wnioski ze strony polskiej, czeskiej i węgierskiej zostały de facto przyjęte w konkluzjach Rady Europejskiej". "My wtedy się nie zgadzaliśmy i nadal nie ma naszej zgody na żaden schemat przymusowych relokacji i tego się trzymamy" - powiedział.

"Podkreślamy również to, że suwerenność krajów polega przede wszystkim na zdolności do obrony ich granic, obrony przed niepożądaną migracją, która w naszym przypadku jak doskonale wiedzą wszyscy Polacy, przybrała formę migracji sztucznej, sztucznie wywołanej przez (Alaksandra) Łukaszenkę na rozkaz Władimira Putina. To był pierwszy akord wojny, której my umieliśmy się przeciwstawić, postawiliśmy jemu tamę, ten przykład jest dzisiaj chwalony w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej" - dodał.

Premier ocenił, że kraje południa Europy mają poważny problem, by sobie poradzić z migracją. "My oferujemy wszelkiego rodzaju pomoc operacyjną, szkoleniową i nie tylko taką i tam w tych krajach często ta pomoc jest również przyjmowana" - mówił szef rządu.