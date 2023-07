Premier: niezależnie od tego, jaki będzie kryzys, zawsze przygotujemy działania osłonowe dla Polaków

Niezależnie od tego, jaki będzie kryzys, zawsze przygotujemy działania osłonowe dla Polaków, którzy tego potrzebują; od dodatków na węgiel i gaz, poprzez zamrożenie cen energii czy zerowy VAT na żywność - powiedział w sobotę w Kościerzynie premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że do ostatniego dnia, gdy PiS będzie u steru rządów, będzie walczył o interesy Polaków, "o to, by Polak rządził się w swoim kraju samodzielnie, bez ingerencji obcych".

"Dlatego (...) w tym trudnym czasie, z którym przyszło się nam dziś mierzyć, składam właśnie takie zobowiązanie: że niezależnie od tego, jaki będzie kryzys - czy epidemiczny, czy inflacyjny, czy energetyczny, czy na granicach zewnętrznych - zawsze przygotujemy jakieś działania osłonowe dla Polaków, którzy tego potrzebują" - zadeklarował premier.

"Od dodatków na węgiel i gaz, po obniżkę, zamrożenie cen energii, poprzez ostatnią obniżkę VAT na żywność, potwierdzoną do końca roku" - wyliczał szef rządu. Przypomniał, że zerowa stawka VAT na żywność została przedłużona do końca 2023 roku.

Premier mówił również o prowadzonej przez polityków PiS obecnie "Trasie dotrzymanego słowa". "Powiedzieliśmy o bezpłatnych państwowych autostradach i dziś rano dotrzymaliśmy słowa. Leki dla osób powyżej 65. roku życia i od urodzenia do 18 roku życia - bezpłatne. To będzie około 4 tys. leków" - wskazał Morawiecki. "Nie dajcie sobie wmówić, że to nic nie daje, że to nic nie pomaga" - oświadczył Morawiecki.