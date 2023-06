Premier: nikt nas nie będzie uczył solidarności, a już w szczególności Niemcy

My, Polacy wiemy, co to jest współczucie i solidarność, nikt nas tego nie będzie uczył - a w szczególności Niemcy, które są odpowiedzialne za takie zbrodnie, to jakaś paranoja - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Sejmie podczas debaty o unijnym mechanizmie relokacji migrantów.

W czwartek w Sejmie trwa debata nad projektem uchwały, autorstwa PiS, w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Podczas debaty głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który ocenił, że decyzje Unii Europejskiej dot. migracji w latach 2014-2015 były "koszmarnym, fatalnym błędem".

"To koszmarny błąd, fatalny błąd, którego twarzą dzisiaj jest pani kanclerz Angela Merkel i jej wierny pomocnik, sojusznik Donald Tusk. Niestety, panie Donaldzie, trzeba wiedzieć, kiedy w interesie polskiej racji stanu trzeba czasami powiedzieć swoim sojusznikom +nein+, a nie tylko +danke+ albo +spasiba+" - powiedział szef rządu.

"My Polacy wiemy doskonale, co to jest współczucie i solidarność. Nikt nie będzie nas uczył solidarności, a już w szczególności Niemcy nie będą nasz uczyć solidarności; to jakaś paranoja, żeby Niemcy odpowiedzialne za takie zbrodnie, którzy powinni zapłacić nam reparacje, dzisiaj mieli jeszcze czelność wzywać nas do solidarności" - dodał.

Jak stwierdził, proponowane przez UE mechanizmy to "nie jest żaden pakt migracyjny; to jest dyktat, który ma na celu również zmienić Europę kulturowo". "Powiedzmy sobie szczerze: ma to na celu zniszczenie, zgwałcenie dotychczasowych struktur europejskich. Widzę już to wyraźnie w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Nie ma naszego przyzwolenia ani na nielegalną imigrację, ani na żadne płacenie za nieprzyjmowanych migrantów. Nie zgodzimy się na to" - podkreślił.