Premier: niszczenie wizerunku Jana Pawła II jest aktem barbarzyńskim; wierzę, że przełoży się to na wynik wyborczy PO

Niszczenie wizerunku Jana Pawła II jest aktem barbarzyńskim. Wierzę, że przełoży się to na wynik wyborczy dla drugiej strony. Bo TVN i Platforma Obywatelska to jedno – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był w sobotę Gościem Wiadomości na antenie TVP Info. Podczas rozmowy Mateusz Morawiecki został m.in. zapytany o to, komu i dlaczego zależy na niszczeniu wizerunku Jana Pawła II. "Niszczenie wizerunku Jana Pawła II jest aktem barbarzyńskim" - podkreślił premier.

"I kto to robi? Robi to stacja telewizyjna, w tym pseudoreportażu TVN 24, opierając się na SB-eckich materiałach. To jest tak, jakby ktoś dowodził winy księdza Jerzego Popiełuszki, opierając się na artykułach i paszkwilach Jerzego Urbana. Taką wartość mają te materiały SB-eckie w sprawie naszego Ojca Świętego" - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że "oczywiście były niegodziwości i zbrodnie poszczególnych księży". "Ale próbować przekładać je na wspaniałą, wielką postać naszego świętego papieża Jana Pawła II jest czymś tak niegodnym i tak strasznym, że niestety mogę to tylko przypisać złej woli" - mówił premier.

"Wierzę w to, że to przełoży się na wynik wyborczy dla drugiej strony. Dla Platformy Obywatelskiej, bo TVN i PO to jedno. To widać, że oni wytyczają ścieżki dla Platformy Obywatelskiej. Niektórzy tak mówią żartobliwie +Tusk Vision Network+ i myślę, że dużo prawdy w tym jest. To jest praktycznie partia polityczna, ich sojusznik. A w tym przypadku wzięli się za nasze największe świętości" - dodał szef polskiego rządu.

W poniedziałek TVN 24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.