Premier: Nowy film Agnieszki Holland przygotowaniem do demontażu muru, zapory na granicy

Nowy film Agnieszki Holland jest przygotowaniem do demontażu muru, zapory na granicy - powiedział premier Mateusz Morawiecki na środowej konferencji prasowej.

Premier odniósł się do wchodzącego właśnie do kin filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Jego zdaniem jest on "przygotowaniem do demontażu muru, zapory na granicy". W ocenie premiera to "film, który szkaluje polski mundur".

"Z tym filmem oni wychodzą za granicę - salony III RP popierające Platformę Obywatelską, wielu członków PO" - wymieniał. A w tym filmie, jak tłumaczył Morawiecki, "jest de facto zapowiedź demontażu muru na granicy z Białorusią". "To przecież jedno z czterech pytań naszego referendum. Kilka dni temu poseł PO przyznał, że trzeba przyjąć kilka tysięcy imigrantów. To jest ich plan" - dodał premier.