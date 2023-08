Warszawa kocha zwycięzców! Gratuluję! Bawcie się do rana! - zwrócił się we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki do piłkarzy Legii Warszawa, którzy w czwartek wygrali 6-5 w rzutach karnych z duńskim FC Midtjylland, awansując do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie