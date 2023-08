Premier o bezpłatnych lekach: kolejna obietnica rządu Prawa i Sprawiedliwości została spełniona

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do lat 18 i o seniorów powyżej 65 lat; oznacza to, że kolejna obietnica rządu PiS została spełniona - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał we wtorek ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

"Kolejna obietnica rządu Prawa i Sprawiedliwości spełniona! Dziś Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" - napisał premier we wtorek na Facebooku.

Zwrócił uwagę, że oznacza to nowe bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz seniorów po ukończeniu 65. roku życia. "Lista obejmuje ponad 2000 pozycji i będzie uzupełniana! Wydatki na ochronę zdrowia Polaków rosną systematycznie - z 77 mld złotych za czasów PO do ponad 190 mld złotych w 2024 roku!" - dodał szef rządu.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dotychczas bezpłatne leki, wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia, przysługiwały osobom powyżej 75 lat.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".