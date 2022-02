Premier o decyzji PZPN ws. meczu z Rosją: jestem bardzo dumny i wdzięczny; są sytuacje, w których nie warto kalkulować

Jestem bardzo dumny i wdzięczny, że liderzy naszej piłkarskiej reprezentacji, a także prezes PZPN wsparli Ukrainę i jednoznacznie odrzucili możliwość gry z Rosją w Moskwie. Są sytuacje, w których nie warto kalkuować, ale trzeba się opowiedzieć po stronie dobra, przeciwko złu - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Prezes PZPN Cezary Kulesza w sobotę poinformował na Twitterze, że "w związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji". "To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko" - dodał.

Kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski dodał na Twitterze: "Słuszna decyzja! Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje".

Do wpisu Kuleszy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "Prawdziwy mistrz jest nim w każdej sytuacji. Także poza boiskiem, bieżnią czy parkietem" - napisał na Facebooku. "Jestem bardzo dumny i wdzięczny, że liderzy naszej piłkarskiej reprezentacji, Robert Lewandowski i Kamil Glik, a także prezes PZPN Cezary Kulesza wsparli Ukrainę i jednoznacznie odrzucili możliwość gry z Rosją w Moskwie" - podkreślił.

"Są sytuacje, w których nie warto kalkulować, ale trzeba się opowiedzieć po stronie dobra, przeciwko złu. Wy, ludzie sportu, rozumiecie to najlepiej. Bardzo Wam dziękuję" - dodał szef rządu.

Wcześniej decyzję PZPN skomentował też prezydent Andrzej Duda. "I słusznie, Panie Prezesie Cezary Kulesza. Nie gra się z bandytami!" - napisał na Twitterze.

W czwartek piłkarskie federacje Polski, Szwecji i Czech poinformowały we wspólnym oświadczeniu przesłanym do FIFA, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę nie biorą pod uwagę wyjazdu do Rosji i rozgrywania tam baraży o awans na tegoroczny mundial w Katarze. Biało-czerwoni mieli grać w Moskwie 24 marca półfinał. W przypadku wygranej "Sbornej" na spotkanie decydujące przepustkę na MŚ 29 marca do Rosji miałby przyjechać zwycięzca meczu Szwecja - Czechy.