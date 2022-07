Premier o konfliktach w partii: jeśli prezes to dostrzega, to trzeba to skorygować

"Jeżeli prezes dostrzega tego typu napięcia, to trzeba to uszanować, zrozumieć, skorygować działanie" - powiedział w czwartek na antenie Polsatu, premier Mateusz Morawiecki, pytany o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla Interii mówił, że niepokoje i konflikty w partii wywołuje obecność nowych osób, ludzi premiera.

"Zarządzanie partią to niezwykle skomplikowane zajęcie i pan prezes najlepiej się na tym zna, doskonale wie, o czym mówi. Jeżeli dostrzega tego typu napięcia, to trzeba to nie tylko uszanować, zrozumieć, skorygować działanie" - zaznaczył Morawiecki. Premier podkreślił, że jego współpracownicy doskonale potrafią odczytywać słowa. "Ja chcę powiedzieć, że doceniam właśnie tych, którzy doprowadzili do tego, że dziś możemy Polskę zmieniać" - zaznaczył.

Premier odniósł się w ten sposób do wywiadu z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, opublikowanego w środę, 28 czerwca, przez portal Interia. Prezes powiedział w nim, że "trzeba czasem uspokajać" członków partii, którzy mają długi staż partyjny, gdyż "w naszej partii jest bowiem grupa osób nowych - i to dobrze, bo partia musi się rozwijać - ale to powoduje całkiem naturalne niepokoje i konflikty".

Dodał, że "to nie tyle bunt, co niepokój w partii". "Chodzi o to, że otoczenie premiera to często stosunkowo młodzi ludzie, a młodość ma to do siebie, że cechują ją zachowania, które mogą czasem razić starszych, także w partii. Ale takie jest życie. Na pewno jednak młodzi powinni przyjąć samoograniczenia, a zdarza się, że nie przyjmują i to jest bolesne dla wielu ludzi. Nie mówię o sobie, ale powoduje to czasem oburzenie w partii, co dobrze rozumiem" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Na antenie Polsatu premier Mateusz Morawiecki poruszył także temat lidera PO, Donalda Tuska.

"Jestem przekonany, na 120 procent, że marzeniem pana Donalda Tuska jest to, żeby siekierą wyrąbać, opiłować, zniszczyć te wszystkie nasze działania dla emerytów, dla pracowników, dla rodzin, które wprowadzaliśmy" - powiedział premier.

Zaznaczył, że najlepszym dowodem na to jest wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Lenza, który zaproponował w czwartek, aby zawiesić trzynaste i czternaste emerytury. "Ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację" - powiedział Lenz w TVP Info.

"Wcześniej działacz Platformy Obywatelskiej, a cała sala biła mu brawo, zaproponował, żeby zabrać te 500 plus, całą tą politykę społeczną" - dodał premier.

"Zanim (Tusk - PAP) dojdzie do władzy to potrafi dużo obiecywać, a potem robi zupełnie odwrotnie. Jak już przypadkiem dojdzie do władzy, to wszystko dementuje. I zamiast obniżki podatku, była podwyżka podatku VAT i podwyżka składki rentowej, za Platformy Obywatelskiej" - powiedział premier. "My, kiedy mówimy, to to realizujemy. To jest wiarygodność" - podkreślił.

Autor: Marta Stańczyk

mas/ mir/