Premier o kontroli NIK w MON: Izba jest od kontrolowania, nie widzę tutaj nic specjalnego

NIK jest od kontrolowania, jeśli pojawiają się sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach, więc nie widzę tutaj niczego specjalnego - powiedział we wtorek, premier Mateusz Morawiecki komentując wszczęcie przez Izbę kontroli w MON w związku ze sprawą rakiety, która spadła pod Bydgoszczą.

Prezes NIK Marian Banaś poinformował w Polsat News, że NIK wszczęła kontrolę w Ministerstwie Obrony Narodowej i kilku innych instytucjach po tym, jak pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta. Banaś wyjaśnił, że kontrola rozpoczęła się w poniedziałek z inicjatywy Izby. Dodał, że wniosek o jej przeprowadzenie w zeszłym tygodniu zgłosiła też Konfederacja. "Sytuacja jest bardzo wrażliwa i niebezpieczna. Na nasze terytorium wpłynęła rakieta rosyjska, która ma możliwość przenoszenia broni nuklearnej" - zauważył Banaś.

Na konferencji prasowej premier powiedział, że "NIK jest od tego, żeby kontrolować w ślad za sygnałami, które się pojawiają w przestrzeni publicznej dotyczącymi pewnych potencjalnych nieprawidłowości". "Więc też nie widzę tutaj niczego specjalnego" - oświadczył szef rządu.

Morawiecki był też pytany, jak ocenia fakt, że przez cztery miesiące wojsku nie udało się znaleźć rakiety, która spadła pod Bydgoszczą, a gdy sprawa wyszła na jaw doszło do publicznej wymiany zdań między szefem MON i generałem, po czym nikt nie poniósł konsekwencji.

Premier zwrócił uwagę, że niedawno w przestrzeń powietrzną USA wleciał chiński balon, który został strącony dopiero po kilku dniach. Dodał, że w ciągu ostatnich dwóch lat nad niebem Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego państwa na świecie, zarejestrowano co najmniej 150 różnego rodzaju obiektów latających niewiadomego pochodzenia, część z nich szpiegowskich lub różnych innych.

Jak zaznaczył, ten kontekst jest ważny, ponieważ są różne próby "zawieszenia w próżni" zdarzenia spod Bydgoszczy, "tak jakby nie było wojny w Ukrainie, tak jak gdyby ten pocisk rosyjski, czy ten obiekt, czy ta rakieta w tym przypadku pojawiły się znikąd, bez przyczyny". "Jest przyczyna bardzo konkretna, to był ostrzał rakietowy (Ukrainy), z którego część niestety w tragiczny sposób w Przewodowie, w połowie listopada, a kolejny ostrzał przyczynił się właśnie do przedarcia się tej rakiety przez naszą granicę" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, ta rakieta została zidentyfikowana, ale - jak mówił - nie było jasności, pewności, co do charakteru tego zdarzenia.

"Pewnie nieprawidłowości proceduralne, które się pojawiły wówczas zostały teraz naprawione. Mam pełne zaufanie do ministra obrony narodowej, pana premiera (Mariusza) Błaszczaka jak również do wojskowych, że te wszystkie procedury, które wykazały pewne nieszczelności, tak to nazwijmy, nieścisłości, nieprawidłowości zostaną usprawnione tak, aby we właściwy sposób zarządzać wszystkimi tego typu przypadkami" - dodał szef rządu.

Pod koniec kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba. Podkreślono, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo.

W ub. tygodniu szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że podległe Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego otrzymało 16 grudnia ub.r. od strony ukraińskiej informację o zbliżającym się w stronę Polski "obiekcie, który może być rakietą". Dodał, że "procedury i mechanizmy reagowania ws. obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego", który nie poinformował go, "ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej".

W reakcji na słowa szefa MON Dowódca Operacyjny RSZ gen. Tomasz Piotrowski zaapelował w piątek "o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy".

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało również w piątek, że informacje, w posiadaniu których jest aktualnie prezydent Andrzej Duda nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a ponadto prezydentowi nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie.

MON poinformowało, że prezydent i premier otrzymali raport z kontroli funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP. Wnioski - jak podano - wyraźnie wskazują na zaniedbania Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.