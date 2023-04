Premier o krytyce Wojciechowskiego: Janusz Kowalski czasem wychodzi przed szereg

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski czasem wychodzi przed szereg - tak w niedzielę premier Mateusz Morawiecki odniósł się do skrytykowania przez Kowalskiego unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Poradził ministrom, by sobie "usiedli i porozmawiali".

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski krytycznie ocenia działalność komisarza Wojciechowski m.in. w obliczu kryzysu związanego z napływem ukraińskiego zboża do Polski. W środę, w radiu RMF FM Kowalski był pytany, czy jego zdaniem Wojciechowski powinien odejść z zajmowanego stanowiska.

"W mojej ocenie, gdyby miał honor, to by się podał do dymisji, tak uważam. Bo ze względu na to jakich polityków i z jakiej opcji delegujemy do Komisji Europejskiej, tam jest jedna podstawowa zasada - twarda walka o polskie interesy (…). Pan Wojciechowski jest po drugiej stronie, jest eurokratą, jest kolegą (szefowej KE) Ursuli von der Leyen" - mówił polityk Solidarnej Polski.

O tę ocenę Wojciechowskiego przez Kowalskiego był pytany na niedzielnej konferencji prasowej w Pszczewie (Lubuskie) premier Morawiecki.

"Pan minister Kowalski czasami wychodzi przed szereg, niech jeden pan minister Janusz Kowalski z drugim panem komisarzem Januszem Wojciechowskim sobie siądą i porozmawiają. Myślę, że szybko się dogadają" - powiedział szef rządu.