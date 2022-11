Premier o laureatach BohaterON-ów: pokazują, że wydarzenia sprzed prawie 80 lat są żywe

Laureaci dzisiejszych nagród pokazują, że wydarzenia sprzed prawie 80 lat są żywe, mają moc poruszania naszych serc i umysłów - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników gali rozdania Nagród BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich.

W piątkowy wieczór w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbywa się Gala Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich. W wydarzeniu uczestniczą m.in.: powstańcy warszawscy, członkowie Kapituły Nagrody i Komitetu Honorowego kampanii, przedstawiciele partnerów, rządu, instytucji, firm i ambasadorów projektu.

List do uczestników uroczystości napisał premier Mateusz Morawiecki, a odczytał go dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia.

"Prowadzona już 7. raz kampania +BohaterON - włącz historię+ to niezwykła i nowatorska forma uczczenia tych, którzy przez całe dziesięciolecia pozostawali w cieniu, często niezauważeni i niedocenieni. To forma wydobycia z niepamięci i oddania hołdu powstańcom warszawskim żyjącym między nami. Są oni niezwykłymi świadkami odległej historii. Dzisiaj, gdy akcja ma już swoją tradycję i tysiące zaangażowanych osób i instytucji, po raz kolejny przyznajemy nagrody BohaterON tym wszystkim, którzy w wyjątkowy sposób i z widoczną pasją włączyli się w to przedsięwzięcie" - napisał premier.

Wskazał, że "nie ma ważniejszej sprawy dla nas, żyjących w XXI wieku, niż zachować pamięć o ludziach, którzy bez wahania położyli swoją przyszłość na szali wolności Ojczyzny". "Wyrażamy wdzięczność i głęboki podziw wobec tych, którzy w sierpniu i wrześniu 1944 r. oddali życie i tych, którzy jako świadkowie historii, wciąż są wśród nas. Wyrażamy podziw dla tych, dla których przekazywanie historii stało się pasją" - dodał.

Szef rządu ocenił, że "laureaci dzisiejszych nagród pokazują, że wydarzenia sprzed prawie 80 lat są żywe, mają moc poruszania naszych serc i umysłów, naszej wyobraźni, wciąż skłaniają do działania i nie pozwalają przejść obok nich obojętnie".

Premier pogratulował nominowanym, nagrodzonym oraz wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji pokazując swoje zainteresowanie i empatię wobec powstańców.

"Wierzę głęboko, że wspólnym zadaniem nas, współczesnych Polaków, jest budowanie takiej Polski, o jakiej marzyli powstańcy. Wartości, dla których przez 63 dni przelewali swą krew są nadal aktualne" - podkreślił Morawiecki.