Premier o opozycji: będą się posługiwali kłamstwem, draństwem i chamstwem, aby wypchnąć nas z polityki

Oni będą się posługiwali każdym kłamstwem, każdym draństwem i chamstwem, żeby wypchnąć nas z polityki. Nie możemy na to pozwolić, bo od tego zależy suwerenny, samodzielny byt naszej ojczyzny - powiedział w sobotę w Bogatyni premier Mateusz Morawiecki, mówiąc o opozycji.

W sobotę w Bogatyni odbył się wiec PiS z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłej premier Beaty Szydło, ministrów oraz najważniejszych polityków ugrupowania, a także koalicjantów - lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, lidera Stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy oraz lidera Republikanów Adama Bielana. Wiec opatrzono hasłami "Z miłości do Polski", z logotypem z symbolem serca.

Podczas swojego przemówienia szef rządu nawiązał do opozycji i lidera PO Donalda Tuska. "Musimy postawić tamę temu, czym on się posługuje. Zobaczcie, jak wyglądają jego spotkania, jak wyglądają spotkania opozycji - kłamstwa i fałsz, hejt i łgarstwa, nieuczciwość, brak przywoływania faktów. To niewiele kosztuje, ale zachęcam do sprawdzania faktów, które świadczą o tym, jaki jest rzeczywisty stan spraw gospodarczych w naszej ojczyźnie" - powiedział Morawiecki.

W ocenie Morawieckiego, opozycja będzie posługiwała się "każdym kłamstwem, każdym draństwem i chamstwem, żeby wypchnąć nas z polityki". "Nie możemy na to pozwolić, bo od tego zależy suwerenny, samodzielny byt naszej ojczyzny. Nie pozwolimy na to i dlatego stoimy tutaj - jako jedna drużyna pod przywództwem prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego" - podkreślił szef rządu.

Wcześniej Kaczyński w swoim przemówieniu na wiecu mówił, że "Polska w końcu ma dziś dobrego gospodarza". "Idziemy do góry, to jest trudne, ale jeśli obronimy naszą suwerenność, będziemy szli dalej" - zaznaczył.

"Zapytajmy się jeszcze, kim jest ten dobry gospodarz? Co go powinno charakteryzować?" - pytał Morawiecki.

Jak wskazał, "dobry gospodarz musi potrafić zabezpieczyć finanse, z jednej strony na politykę społeczną i ją będziemy kontynuować i rozwijać (...), ale dobry gospodarz zabezpiecza też ogromne środki na służbę zdrowia, w tym samym czasie wykonuje wielką mnogość projektów w Polsce lokalnej".

Dodał, że "dobry gospodarz w tym samym czasie zabezpiecza środki na wzmocnienie armii, na bezpieczeństwo i jednocześnie dobry gospodarz dokonuje największej w historii III RP obniżki podatków dla wszystkich". Jak sprecyzował Morawiecki - "pardon, nie dla wszystkich, właśnie nie dla wszystkich, bo ci którzy wcześniej, w czasie III RP uciekali do rajów podatkowych, nie płacili podatków, teraz są wzięci pod lupę i zaczęli wreszcie płacić podatki i tu są te pieniądze zakopane".