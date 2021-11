Premier o spotkaniu z klubami i kołami: chciałabym usłyszeć, co mają do zaoferowania

Chciałbym wejść z przedstawicielami opozycji w dyskusję, usłyszeć, co nowego mają do zaoferowania - podkreślił premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do zaplanowanego na poniedziałek spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych ws. zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu.

Premier na konferencji prasowej w Pyrzowicach (woj. śląskie) pytany o poniedziałkowe spotkanie powiedział, że "spotkanie z opozycją ma służyć przede wszystkim przedstawieniu sytuacji na granicy z Białorusią, ale nie tylko". "Także przedstawieniu sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, białorusko-ukraińskiej, rosyjsko-litewskiej, rosyjsko-łotewskiej, a więc na kilku granicach, na wielu granicach" - zaznaczył Morawiecki.

Jak zauważył, "na granicach naszych sąsiadów dzieją się bardzo niepokojące rzeczy". "To jeden z elementów pewnych konkretnych zagrożeń, który chcemy uwypuklić i pokazać fakty. Fakty, którymi dzieliłem się z naszymi partnerami w Europie Zachodniej i które, muszę to powiedzieć, robiły bardzo duże wrażenie. Na rozmowach w Berlinie, Paryżu, Londynie, Lublanie i w wielu innych stolicach bardzo wyraźnie widziałem, że ten konkretny obraz, który przedstawiamy naszym partnerom. Poskładanie tych klocków razem, tych poszczególnych elementów puzzli razem, robi duże wrażenie. To nie tylko te elementy, o których powiedziałem tutaj, ale także inne, którymi podzielę się również z naszymi szanownymi przedstawicielami opozycji" - przekazał szef rządu.

Morawiecki dodał, że chciałby "wejść z przedstawicielami opozycji w dyskusję, usłyszeć, co nowego mają do zaoferowania". "Może jakieś refleksje, rady, uwagi, które będą bardzo cenne" - dodał. Ocenił, że "zapewne tak będzie, bo poprzednie spotkania dotyczące Białorusi i sytuacji z Białorusią, takie właśnie były". "Myślę, że tak będzie także i tym razem" - podkreślił premier.

Premier Morawiecki zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na poniedziałek na godz. 15, by porozmawiać o zagrożeniach geopolitycznych pochodzących ze wschodu.

Szef rządu w minionym tygodniu odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Premier swój objazd po Europie rozpoczął w poprzednią niedzielę; do piątku odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, m.in. premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. - w październiku, prawie 7,7 tys. - wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.