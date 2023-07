Premier o środkach z KPO: europosłowie PO głosują przeciwko Polsce, przeciwko środkom z KPO i interesom Polski

Europosłowie PO odrzucili poprawkę rezolucji Europarlamentu dotycząca odblokowania środków z KPO; to obnaża ich hipokryzje. Ktoś już policzył, że jest to 30 głosowanie PO przeciwko Polsce, przeciwko środkom dla Polski, przeciwko interesom Polski - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji został zapytany, dlaczego nie udało się pozyskać pieniędzy z KPO. "Te zmiany proceduralne, które z Unii Europejskiej wpłynęły do nas zostały zaproponowane w ustawie i ona czeka na swój finał. Mam nadzieję, że wkrótce ten finał nastąpi. Dużo znaków na niebie i ziemi wskazuje, że w ciągu najbliższych kilku tygodni" - zaznaczył premier.

Jednocześnie zauważył, że europosłowie PiS zaproponowali całemu Parlamentowi Europejskiemu i europarlamentarzystom z PO, aby przyjęli poprawkę do rezolucji, która polegała na żądaniu odblokowania Polsce środków z KPO. "Posłowie PO odrzucili tę poprawkę, czyli de facto posłowie PO spowodowali, że ta poprawka nie mogła zostać przyjęta w tej rezolucji Europarlamentu" - stwierdził Morawiecki.

Według niego to "obnaża hipokryzję". "Ktoś już policzył, że to jest 30 głosowanie PO przeciwko Polsce, przeciwko środkom dla Polski, przeciwko interesom Polski" - zauważył premier.

We wtorkowym głosowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. Podczas debaty zgłoszono trzy poprawki przez grupę EKR, do której należy PiS. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO, wezwania KE, aby zakończyła prace nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienia unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski.

Premier podkreślił jednocześnie, że otrzymał najnowsze dane dotyczące rozwoju polskiej gospodarki, które wskazują na najpoważniejszy potencjał wzrostu polskiej gospodarki. "Jeśli Polska gospodarka tak się rozwija, nie używając jeszcze europejskich środków z KPO, bo wykorzystujemy te normalne środki europejskie, one cały czas płyną, tutaj nie ma żadnego problemu, to aż strach pomyśleć, jaki drugi, czy trzeci, czy czwarty bieg będziemy mogli wrzucić jak pojawią się nowe środki" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że jest "naprawdę zbudowany" danymi, które przychodzą do Polski i tym, jak nasz kraj oceniają zagraniczne instytucje, porównujące wzrost gospodarczy pomiędzy krajami.

W lutym tego roku prezydent Andrzej Duda skierował do TK - w trybie kontroli prewencyjnej - nowelizację ustawy o SN. Politycy PiS - autorzy ustawy - przekonywali, że jej przyjęcie będzie kluczowe dla otrzymania przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy w ramach KPO - Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19. Nowelizacja przewiduje m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

W skierowanym do TK wniosku prezydent zwrócił się do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. We wniosku prezydenckim zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidzianą w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.