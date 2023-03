Premier o szkoleniu "Trenuj z NATO": jestem ogromnie zbudowany tym, że ludzie chcą podnosić swoje umiejętności

Jestem ogromnie zbudowany tym, że ludzie w niedzielne popołudnie poświęcają swój czas i chcą podnosić swoje umiejętności – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do szkolenia "Trenuj z NATO".

W niedzielę premier wraz z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili 1 Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki w warszawskiej Wesołej, gdzie spotkali się z uczestnikami szkolenia "Trenuj z NATO".

"Trenuj z NATO" to specjalna edycja organizowanych od zeszłej jesieni jednodniowych szkoleń dla cywilów "Trenuj z wojskiem". W tej edycji oprócz instruktorów z polskiej armii udział wzięli także instruktorzy z państw sojuszniczych, których wojska stacjonują w Polsce - w tym z USA, Rumunii i z Chorwacji.

Premier i szef MON odwiedzili ćwiczących uczestników, którzy m.in. szkolili się w rozpalaniu ognia w trudnych warunkach czy w budowie prowizorycznych schronień.

"Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. To dlatego jesteśmy bezpieczni" - mówił podczas wystąpienia premier. Zwracał też uwagę, że w niedzielę przypada 24. rocznica przystąpienia naszego kraju do sojuszu północnoatlantyckiego. "To 12 marca 1999 r. Polska stała się częścią tego sojuszu" - przypomniał.

Jak dodał, ćwiczenia w ramach projektu "Trenuj z NATO" organizowane są przez tych, którzy brali udział w misjach wojskowych. Zachęcał też wszystkich obywateli, aby uczestniczyli w szkoleniach posługiwania się bronią, odwiedzali strzelnice i uczyli się strzelać. "Żeby uczestniczyli w takich ćwiczeniach jak to, +Trenuj razem z wojskiem+, +Trenuj razem z NATO+" - powiedział.

Polska została przyjęta do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 r. Tego dnia w Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright dokument ratyfikacyjny.

Wraz z Polską do NATO zostały przyjęte także Czechy i Węgry. Cztery dni później - 16 marca - w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyła się ceremonia przyjęcia trzech nowych krajów do sojuszu.