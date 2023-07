Premier o Tusku: to Judasz, bajerant z kamer, kłamca i kłótnik

Mamy takiego bajeranta, który potrafi zmienić zdanie trzy razy w ciągu tygodnia; to jest Judasz, bajerant z kamer, kłamca i kłótnik, tak mogę go określić w skrócie - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek w Sianowie o Donaldzie Tusku.

Szef rządu podczas wystąpienia nawiązywał do b. trenera reprezentacji Polski. Jak mówił, Paulо Sоusa "przyjechał do Polski, chwilę potrenował naszą reprezentację narodową w piłce nożnej, po czym zwinął kasę i pojechał do Brazylii, bo ktoś dał mu jakąś tam ofertę, dziennikarze nazwali go siwym bajerantem".

"My też w Polsce mamy takiego bajeranta, który potrafi zmienić zdanie trzy razy w ciągu tygodnia. Jak lis, jak farbowany lis. Takiego bajeranta, który potrafi powiedzieć: +nie podniosę wieku emerytalnego+, a potem - uwaga - nie dość, że podniósł ten wiek emerytalny, to sam odszedł (na emeryturę - PAP)w wieku 65 lat" - mówił premier.

"Wyobrażacie sobie kogoś takiego, żeby on rządził Polakami? Polakom podniósł, sam poszedł na wcześniejszą, a wcześniej kłamał, że nie podniesie emerytury. To jest Judasz, bajerant z kamer, kłamca i kłótnik, tak mogę go określić w skrócie" - dodał szef rządu nawiązując do szefa PO Donalda Tuska.

"Uważajmy na tych, którzy dzisiaj w przebraniu lisów wejdą do kurnika i będą starali się zrobić wszystko żeby obiecać, omamić, przedstawić przyszłość w różowych barwach. Przypomnijcie sobie wtedy coś, co nie było tak dawno, raptem 8-10 lat temu: prawie 2,5 mln ludzi na bezrobociu. Tu na tych terenach wyście szczególnie cierpieli" - wskazał premier.

"Dlatego jak tylko zaufacie PiS, to moja solenna obietnica, że jeszcze bardziej na takie miasta przesuniemy inwestycje" - zadeklarował Mateusz Morawiecki.