Premier o uchodźcach: wspólnota demokratycznych państw będzie "ramię w ramię" współpracowała z Polską

Być może doświadczamy pierwszego akordu największego po II wojnie światowej kryzysu uchodźczego; jestem przekonany, że wspólnota wolnych, demokratycznych państw będzie współpracowała "ramię w ramię" z Polską - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu pytany przez dziennikarzy o uchodźców z Ukrainy, którzy mają trafić do Stanów Zjednoczonych oraz ewentualny udział naszego państwa w ich transporcie, odparł: "To, czego dzisiaj doświadczamy, to jest być może dopiero pierwszy akord wielkiego, największego po II wojnie światowej kryzysu uchodźczego, kryzysu wywołanego wojną Rosji, agresją Rosji wobec Ukrainy".

Dodał, że obecna sytuacja oznacza, iż "w ślad za pierwszą wielką falą uchodźców, która liczy około 3 i pół miliona osób, i z czego ponad 2 miliony, 2,2 bądź 2,5 miliona, trafiło do Polski, być może będzie kolejna fala uchodźców". "I dlatego rozmawiam z różnymi przywódcami, dziś z prezydentem Joe Bidenem, również o tym, w jaki sposób można pomóc Polakom, w pomocy innym ludziom" - podkreślił.

"Trzeba te powiedzieć, że my nie ubiegamy się o żadną relokację; po prostu, jeżeli ktoś chce u nas zostać, to może zostać, jeżeli ktoś chce jechać dalej, jedzie dalej. Są tez tacy, którzy wracają, zwłaszcza mężczyźni, którzy wracają na Ukrainę" - powiedział.

Według premiera, w związku z tym, ten proces będzie zależał także od władz amerykańskich, od ich decyzji, kogo będą chcieli do siebie przyjąć".

"Jestem przekonany, że cała wspólnota wolnych państw, nie tylko Zachodu, także Wschodu, wolnych, demokratycznych państw, które chcą pomóc w złagodzeniu tego wielkiego kryzysu, będzie tutaj bardzo aktywnie współpracowała ramię w ramię z Polską. Taką mam obietnicę ze strony różnych przywódców, aby złagodzić ten ból, tę krzywdę, z którą mamy dzisiaj do czynienia" - oświadczył Morawiecki.