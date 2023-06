Premier o wyborach: będziemy walczyć, by nie stracić Polski na rzecz obcych potęg

Jesienią będziemy walczyć, by po raz kolejny nie stracić jej na rzecz obcych potęg, wielkiego kapitału czy doraźnych interesów tych, którym wysługiwały się kolejne elity III RP - powiedział premier Mateusz Morawiecki w przesłaniu do uczestników zjazdu klubów "Gazety Polskiej".

W Spale trwa XVIII Zjazd Klubów "Gazety Polskiej".

Nagrane przesłanie do uczestników zjazdu skierował premier Mateusz Morawiecki.

"Jesienią będziemy walczyć o to, by po raz kolejny nie stracić jej na rzecz obcych potęg, wielkiego kapitału czy doraźnych interesów tych, którym wysługiwały się kolejne elity III RP" - podkreślił w przesłaniu premier.

W Spale (woj. łódzkie) od piątku do niedzieli trwa XVIII Zjazd Klubów "Gazety Polskiej". Jego gośćmi honorowymi mają być najważniejsze osoby w państwie. Ostatnim gościem ma być wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński - po jego niedzielnym wystąpieniu i mszy św. zjazd klubów "Gazety Polskiej" ma się zakończyć.

W piątek wieczorem nagrane przesłanie do uczestników zjazdu skierował premier Mateusz Morawiecki. Na wstępie przeprosił, że "długie i żmudne negocjacje w Brukseli" podczas szczytu Rady UE uniemożliwiły mu osobiste przybycie do Spały. "Za pośrednictwem tego nagrania chciałem wyrazić wdzięczność za wszystko, co zrobiliście dotychczas dla Polski i poprosić o jeszcze jeden wysiłek w nadchodzących miesiącach. Jesteśmy bowiem w momencie szczególnym" - powiedział szef rządu.

Premier: nadchodzące wybory będą najważniejszymi po 1989 roku

Jak przypomniał, "często powtarzamy, że nadchodzące wybory będą najważniejszymi po 1989 roku". "Przed 2015 r. marzyliśmy o tym, by Polskę odzyskać. Jesienią będziemy natomiast walczyć o to, by po raz kolejny nie stracić jej na rzecz obcych potęg, wielkiego kapitału czy doraźnych interesów tych, którym wysługiwały się kolejne elity III RP" - podkreślił premier.

"To nie tylko będą najważniejsze wybory od 1989 roku, to będą również wybory najtrudniejsze" - dodał Morawiecki.

Premier wyliczał, że obecnie za naszą wschodnią granicą trwa wojna w Ukrainie i "przegrupowanie w Białorusi". "A w kraju mamy totalną opozycję, której celem jest przejęcie władzy w Polsce i powrót do tych kolein, które wyznaczały słaby rozwój Polski przed 2015 rokiem" - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki podkreśla: to naprawdę moment próby

"To naprawdę moment próby" - podkreślił szef rządu. Zdaniem Morawieckiego przerabianie na nowo tej samej lekcji, którą zafundowała Polsce Platforma Obywatelska w latach 2007-2015, w dodatku przy tak niestabilnej sytuacji międzynarodowej, byłoby "igraniem z ogniem".

Jak przypomniał, Polska w swych dziejach "wielokrotnie doświadczyła zerwania historycznej ciągłości - kolejne zabory, kolejne wielkie, niszczące wojny, wreszcie wewnętrzna okupacja ze strony władz komunistycznych". "Tym razem musimy zadbać o to, by ciągłość nie została zerwana. Żeby tak się stało, potrzebujemy władzy, która dba o polskie interesy i potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego, które stoi murem za swoim państwem" - podkreślił Morawiecki.

"Awangardą społeczeństwa obywatelskiego jesteście wy. Ono zaczyna się od was, od waszych rodzin, sąsiadów, przyjaciół i znajomych" - zwrócił się do uczestników zjazdu klubów "GP". Dodał, że członkowie tych klubów "mają w sobie niepokorność myślenia, której Polska i nasza debata publiczna bardzo potrzebują".

"Byliście dla nas państwo wielkim wsparciem przez ostatnie osiem lat i bez was nie byłoby tej wielkiej zmiany na lepsze. (...) "Mam nadzieję, że i w tych wyborach będziemy mogli na państwa liczyć" - mówił premier.

"Przypomnijcie sobie rządy PO. Przypomnijcie sobie cztery złote za godzinę, pięć złotych za godzinę, 1,5 tys. złotych pensji minimalnej i wyprzedaż polskiego kapitału, wyprzedaż polskich przedsiębiorstw. (...) Przypomnijcie sobie Polskę przed 2015 rokiem. W takiej Polsce nie chcieliście żyć" - zwrócił się premier do zebranych w Spale.

Jak podkreślił, "teraz musimy zrobić wszystko, żeby ta zmiana na lepsze była trwała". "Przed nami szansa, żeby zapisać złotą kartę w historii naszej ojczyzny" - dodał.

"Jeżeli nie wygramy tych wyborów, to nie my będziemy autorami naszej historii. Będą ją za nas pisać sprzedajne, kompradorskie elity w Warszawie, a także zapewne różni ludzie w Berlinie, Brukseli, a może także w Moskwie. Tymczasem historię Polski chcemy pisać w Polsce tak, jak to robimy od ośmiu lat" - podsumował Morawiecki. Dodał, że "jest pewien, że za kilka miesięcy wspólnie otworzymy nowy rozdział" tej historii.