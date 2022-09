Premier o wyborze Liz Truss: co najmniej kontynuacja, a może nawet wzmocnienie brytyjskiej polityki wspierania Ukrainy

Będzie to co najmniej kontynuacja, może nawet wzmocnienie tej polityki brytyjskiej, która była de facto tożsama z naszą polską polityka wpierania Ukrainy - powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując to, że Liz Truss zastąpi we wtorek Borisa Johnsona na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss została wybrana nową liderką rządzącej Partii Konserwatywnej i w konsekwencji zastąpi we wtorek Borisa Johnsona na stanowisku premiera kraju.

Szef polskiego rządu był pytany w poniedziałek na briefingu w Białej Podlaskiej jak ocenia ten wybór konserwatystów.

Premier podkreślił, że rozmawiał z Liz Truss kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy, jako z szefową brytyjskiego MSZ. "I mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ będzie to co najmniej kontynuacja, może nawet wzmocnienie zgodnie z jej zapowiedziami tej polityki brytyjskiej, która była de facto polityką tożsamą z naszą polską polityka wpierania Ukrainy w jej walce o niepodległość, wolność, suwerenność, o nasze europejskie wartości" - powiedział.

"Więc mogę tylko bardzo serdecznie pogratulować premier Liz Truss i cieszę się, że mamy tak ważnego sojusznika w NATO, tak ważnego europejskiego sojusznika jakim jest potężna Wielka Brytania, która ma bardzo silną armię i która nie szczędzi sił i środków, podobnie jak nie szczędzi sił i środków rząd USA, pan prezydent (Joe) Biden, pani wiceprezydent Kamala Harris, z którą wczoraj rozmawiałem. I tak jak my nie szczędzimy sił i środków po to, by utrzymać stabilność w tej części Europy, przywrócić pokój na Ukrainie i utrzymać wolność, niepodległość i suwerenność Ukrainy" - dodał.

Według ogłoszonych w poniedziałek wczesnym popołudniem wyników Truss dostała 81,3 tys. głosów członków Partii Konserwatywnej, a jej konkurent, były minister finansów Rishi Sunak - 60,3 tys. Wynik jest zgodny z przewidywaniami, bo od czasu gdy w drugiej połowie lipca Truss i Sunak po serii głosowań w klubie poselskim konserwatystów przeszli do decydującej tury, wszystkie sondaże wskazywały na wyraźne zwycięstwo szefowej dyplomacji.

47-letnia Truss we wtorek zastąpi Borisa Johnsona w roli premiera Wielkiej Brytanii. Stanie się trzecią kobietą na tym stanowisku. Jej poprzedniczki - Margaret Thatcher (1979-1990) i Theresa May (2016-2019) również wywodziły się z Partii Konserwatywnej.

