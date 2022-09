Premier o wygranym meczu polskich koszykarzy: Mistrzowie Europy ze Słowenii pokonani w pięknym stylu

Spektakularne zwycięstwo polskich koszykarzy w ćwierćfinale EuroBasket; mistrzowie Europy ze Słowenii pokonani w pięknym stylu - napisał w środę w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki po wygranym meczu reprezentacji Polski koszykarzy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w środę w Berlinie w ćwierćfinale Słowenię, obrońcę tytułu 90:87 i awansowała do półfinału mistrzostw Europy. To pierwszy od 1971 roku awans biało-czerwonych do najlepszej czwórki. Polacy w piątkowym półfinale zmierzą się z Francją, wicemistrzem olimpijskim.

"Spektakularne zwycięstwo polskich koszykarzy w ćwierćfinale EuroBasket! Mistrzowie Europy ze Słowenii pokonani w pięknym stylu. Gratuluję i trzymam kciuki za kolejne wygrane!" - napisał premier w mediach społecznościowych.