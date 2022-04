Premier o wypadku w Zofiówce: kolejne druzgoczące wiadomości ze Śląska

Kolejne druzgoczące wiadomości ze Śląska; zawiązany sztab ratunkowy pracuje by bezpiecznie dotrzeć do pozostałych na dole ludzi, moje myśli i modlitwy skupione są wokół nich i ich bliskich - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wypadku w kopalni Zofiówka.

W sobotę nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka (Śląskie). Poszukiwanych jest 10 pracowników.

"Kolejne druzgoczące wiadomości ze Śląska - o godzinie 3.40 w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego. Trwa akcja ratownicza, niestety wciąż nie ma kontaktu z 10 górnikami" - napisał szef rządu na Facebooku.

Zapewnił, że zawiązany sztab ratunkowy pracuje by bezpiecznie dotrzeć do pozostałych na dole ludzi.

"Moje myśli i modlitwy skupione są wokół nich i ich bliskich. +Święta Barbaro, patronko nasza, weź nas w opiekę …+" - dodał premier.

Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia, w sobotnim komunikacie podała, że w rejonie wypadku było 52 pracowników, 42 z nich wyszło o własnych siłach. "Akcję prowadzi 6 zastępów i 30 ratowników" - mówił PAP rzecznik prasowy JSW Sławomir Starzyński.