Premier o zmianach w Kodeksie wyborczym: dobrze jest poszerzać zakres mechanizmów i demokratycznych procedur

Chcemy, by każdy obywatel, niezależnie od miejsca zamieszkania, miał szansę zagłosować w wyborach - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki pytany o zmiany w Kodeksie wyborczym. Dodał, że dobrze jest poszerzać zakres mechanizmów i demokratycznych procedur.

Sejm, na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę, będzie kontynuował pracę nad propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym, które przewidują m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości.

Premier został zapytany na konferencji prasowej, czy proponowane przez PiS zmiany nie są wprowadzane w obawie przed porażką w jesiennych wyborach.

"Chcemy by każdy obywatel, niezależnie od tego czy żyje w wielkim mieście i do lokalu wyborczego ma jedną przecznicę, ulicę, pięć minut drogi, czy taki, który do lokalu wyborczego ma pięć kilometrów i jest starszą osobą, żeby też miał szanse zagłosować" - powiedział.

Morawiecki zaznaczył, że każdy obywatel, który pomyśli o tym w sposób odseparowany od "niepotrzebnych politycznych emocji" przyzna rację co do tego, że "dobrze jest poszerzać zakres mechanizmów i procedur demokratycznych". Poza tym - powiedział premier - zmiany dotyczą tego, aby wybory "były jak najbardziej transparentne, jak najbardziej czytelne, w 100 procentach uczciwe".

Podkreślił, że transparentności ma służyć obecność tzw. mężów zaufania czy przezroczyste urny. Zaznaczył, że sam jest zwolennikiem kamer w każdym lokalu wyborczym. "Sądzę, że to jest bardzo czytelna propozycja ustawowa" - dodał.

Pod koniec grudnia ub.r. posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Według autorów rozwiązania mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach przeprowadzanych na terytorium RP. Zakładają m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Zdaniem opozycji rozwiązania zawarte w projekcie mogą sprzyjać manipulacjom i gmatwać procedurę wyborczą.