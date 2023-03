Premier o zmianach w Kodeksie wyborczym: opozycja szuka dziury w całym

Zaproponowane zmiany mają charakter prodemokratyczny, zwiększający udział obywateli w wyborach, tymczasem opozycja szuka dziury w całym - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o nowelizację Kodeksu wyborczego, którą podpisał prezydent.

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej został zapytany o podpisaną w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację Kodeksu wyborczego i zarzuty opozycji, iż zmiany są wprowadzane na miej niż sześć miesięcy przed wyborami parlamentarnymi.

Premier Morawiecki podkreślił, że zaproponowane zmiany mają charakter prodemokratyczny - zwiększający udział obywateli w wyborach. "Kto może być przeciwko zwiększeniu udziału obywateli w wyborach? Kto może być przeciwko temu, żeby umożliwić osobie niepełnosprawnej, starszej w sposób jeszcze bardziej efektywny dotarcie do lokalu wyborczego? Kto może się sprzeciwić temu, aby państwo działało tak, żeby frekwencja była jak najwyższa?" - pytał szef rządu.

"Ja myślę, że to jest po prostu szukanie dziury w całym i nie sądzę, aby tutaj był jakikolwiek problem" - ocenił.

Morawiecki przypomniał jednocześnie, że w 2011 r., za rządów koalicji PO-PSL, przed wyborami dokonano również zmian w Kodeksie wyborczym. "Platforma Obywatelska zmieniła Kodeks wyborczy w taki sposób - również na początku roku (wyborczego) - że okręgi były inaczej skonstruowane, a jeśli dobrze pamiętam, ordynacja do Senatu w ogóle zupełnie inaczej wyglądała" - powiedział.

"Czyli wtedy doszło do fundamentalnych zmian i nikomu to nie przeszkadzało po stronie PO, natomiast dzisiaj dochodzi do zmian w dużym stopniu profrekwencyjnych, prodemokratycznych i niemających związku ani z kształtem okręgów wyborczych, ani z ordynacją jako taką w głębszym rozumieniu tego słowa, i dzisiaj jest szukanie dziury w całym" - zauważył.

"Sądzę więc, że to jest sztuczny, wymyślony problem przez PO" - dodał Morawiecki.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Według noweli, wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego "w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego".

Zgodnie z nowymi przepisami, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.

Nowela przewiduje też, że czynności obwodowej komisji wyborczej mogą być rejestrowane przez mężów zaufania od momentu podjęcia przez komisję pierwszych czynności aż do podpisania protokołu - czyli również w czasie trwania głosowania.

Ponadto zgodnie z nowelą powstanie Centralny Rejestr Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania.