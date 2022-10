Premier o zmianach w rządzie: nowe wyzwania wymagają czasem pewnych zmian

Nowe czasy, nowe wyzwania wymagają czasami pewnych zmian, są to zmiany właściwe - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki, pytany czy jest zadowolony z ostatnich zmian w rządzie. Doświadczenie i spokój to to, czego potrzebujemy - dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

30 września poinformował, że złożył dymisję z funkcji szefa KPRM złożył Michał Dworczyk. Pozostaje on nadal ministrem w KPRM. W środę prezydent Andrzej Duda powołał byłego marszałka Sejmu, wiceszefa klubu PiS Marka Kuchcińskiego na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów, następnie w czwartek premier Mateusz Morawiecki powołał Kuchcińskiego na stanowisko szefa KPRM. W środę prezydent odwołał również Konrada Szymańskiego z funkcji ministra ds. europejskich; w czwartek wieczorem prezydent powoła na tę funkcję obecnego wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Otwocku premier został zapytany był, czy jest zadowolony ze zmian w rządzie. Odpowiedział, że uważa, iż "nowe czasy, nowe wyzwania wymagają czasami pewnych zmian". "Wszystkie te zmiany, z którymi już mieliśmy do czynienia, a także ta, która dziś wieczorem zajdzie najprawdopodobniej - czyli nominacja pana ministra Szymona Szynkowskiego na szefa Komitetu Integracji Europejskiej, na szefa tego pionu europejskiego, to są zmiany właściwe" - powiedział Morawiecki.

Podziękował Dworczykowi i Szymańskiemu, a także osobom, "które podjęły się tych nowych zadań" - Kuchcińskiemu i Szynkowskiemu vel Sękowi. "To są właściwe osoby na tych miejscach. Doświadczenie, spokój, ogromna wiedza to jest to, czego dziś potrzebujemy" - dodał.

"Jestem przekonany, że współpraca również z panem marszałkiem, panem ministrem Markiem Kuchcińskim będzie bardzo dobra i to są dobre zmiany" - powiedział Morawiecki.

Zapytany, czym będzie się teraz zajmował Dworczyk, premier odpowiedział, że dotąd zajmował się on "wieloma bardzo zagadnieniami, nie tylko tymi, które bezpośrednio wiążą się z obowiązkami szefa kancelarii, ale także - zwłaszcza od czasu wybuchu wojny na Ukrainie - zaangażował się w operacyjną stronę pomocy Ukraińcom w ich działaniach na linii frontu, a także na rzecz pomocy humanitarnej, pomocy finansowej".

Poinformował, że poprosił Dworczyka, by w porozumieniu z nowym szefem KPRM "kontynuował jeszcze jakiś czas to zadanie". "To im dwóm pozostawiam decyzję, jak długo, w jakim zakresie i do jakiego stopnia będzie to jeszcze doprowadzone, w jakim momencie te dotychczasowe zadania związane z Ukrainą przejmie również pan minister Marek Kuchciński" - powiedział premier.

Zapytany został także, czy odwołanie ministra Szymańskiego ma związek z lipcowymi słowami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącymi "zmiany kursu" polityki wobec UE. Na spotkaniu w Płocku Kaczyński powiedział m.in.: "Myśmy naprawdę wykazali maksimum dobrej woli. Z punktu widzenia traktatów nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać UE w sprawie wymiaru sprawiedliwości". Zastrzegał, przedstawia "swoje indywidualne zdanie, bo decyzji partyjnej nie ma". "Ale to zdanie jest krótkie: No koniec tego dobrego" - podkreślał prezes PiS.

"Minister Szymański od jakiegoś czasu sygnalizował mi swoją osobistą prośbę, że chciałby zmienić swoją funkcję, więc jedno z drugim nie ma żadnego związku" - powiedział Morawiecki.