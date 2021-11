Premier: obostrzenia zostały zmienione, by przydusić trend wzrostu zakażeń covidowych

Obostrzenia zostały zmienione po to, by jeszcze bardziej przydusić trend wzrostu zakażeń covidowych – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany na konferencji po posiedzeniu rządu m.in. o podstawę weryfikowania certyfikatów covidowych.

Od pierwszego grudnia obowiązywać będą zmienione ograniczenia dotyczące m.in. limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach osób. Osób zaszczepionych nie wlicza się do limitów osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach, imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych

"Co do podstaw prawnych pragnę zwrócić uwagę, że ostatnio na szczęście sądy przestały tak licznie odrzucać mandaty nakładane na tych, którzy w sposób ewidentny nie wypełniali wymogów związanych z obostrzeniami" - powiedział premier.

Wskazał, że "limity obowiązują od wielu miesięcy, dotyczące dopuszczalnej liczby czy procentu wypełnienia sali kinowej, restauracyjnej czy teatralnej, obiektu sakralnego i innych miejsc".

"Obostrzenia zostały zmienione po to, by jeszcze bardziej przydusić trend wzrostu zakażeń covidowych" - zaznaczył.

Odnosząc się do możliwości weryfikacji zaszczepienia przez pracodawców, Morawiecki zapewnił, że "jeśli uda się zbudować większość parlamentarną, aby takie regulacje zostały przyjęte przez Sejm, to one mogą szybko zostać przyjęte".

"W sytuacji stanu prawnego, jaki występuje do tej pory przedsiębiorcy i wszyscy, którzy organizują życie publiczne bądź gospodarcze w jakimś wymiarze muszą kierować się dotychczas obowiązującymi regulacjami" - dodał premier.

Żeby sprawdzać poprawność i ważność unijnego certyfikatu covid, należy pobrać bezpłatną aplikację Ministerstwa Zdrowia. Aplikacja pozwala zeskanować kod QR okazywany na innym urządzeniu mobilnym lub wydruku. Skaner certyfikatów covidowych pokazuje podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz identyfikator certyfikatu, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje.

Od 1 grudnia obowiązywać będzie m.in. limit 50 proc. obłożenia w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Limit 50 proc. obłożenia będzie obowiązywał również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki. Maksymalnie 100 osób będzie mogło uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek. Z 500 do 250 osób zostanie zmniejszony limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Limit jedna osoba na 15 mkw. ma obowiązywać na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.