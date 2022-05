Premier: obowiązkiem państwa i odpowiedzialnego rządu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa żywnościowego

Obowiązkiem państwa i odpowiedzialnego rządu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa żywnościowego, a polskim rolnikom gwarancji stabilnego prowadzenia upraw, hodowli oraz rozwoju - napisał premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że PiS wspiera wieś, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa kraju.

Szef rządu we środowym wpisie na Facebooku podkreśla, że "rolnictwo to strategiczny sektor polskiej gospodarki, który w kontekście trwającego konfliktu na Ukrainie, grożącego niedoborami żywności na świecie, jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu".

"Obowiązkiem państwa i odpowiedzialnego rządu jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa żywnościowego, a polskim rolnikom gwarancji stabilnego prowadzenia upraw, hodowli oraz rozwoju" - podkreśla premier Morawiecki. "Po trudnych latach nieudolnych rządów PO-PSL stale wzmacniamy polską wieś. Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i uważnie wsłuchujemy się w głos rolników, przyjmujemy ich wnioski, zgłaszane uwagi i postulaty" - dodał.

Premier Morawiecki poinformował, że w środę odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, sekretarze stanu Ryszard Bartosik, Rafał Romanowski oraz prezes Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, a także dyrektor generalny Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.

W dalszej części wpisu szef rządu podsumowuje dotychczasowe działania na rzecz polskiej wsi. Jako punkty, które udało się już zrealizować, wymienia fakt, że w trwającym naborze rolnicy mogą ubiegać się o Uzupełniającą Płatność Podstawową, w ramach systemu dopłat bezpośrednich, czyli de facto o dopłaty powyżej średniej unijnej, wydłużony został również terminy składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW - do 15 czerwca, oraz dopłaty do nawozów mineralnych do 31 maja 2022 r.

Ponadto, jak pisze szef rządu, w całej Polsce zwiększono liczbę miejsc rolniczej sprzedaży bezpośredniej, wprowadzono większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, uwolniono rolniczy handel detaliczny, zwiększono ochronę producentów rolnych przed nieuczciwymi praktykami wielkich sieci handlowych, a także wsparto tradycję, historię i kulturę polskiej wsi poprzez dofinansowanie Kół Gospodyń Wiejskich.

Premier podkreślił, że w trakcie realizacji są projekty dotyczące przejścia na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa oraz ws. ryczałtu do 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego.

Z kolei w planach rządu jest inicjatywa, która zakłada stworzenie centralnego systemu informatycznego katalogującego zasób państwowej ziemi, nowe i bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce czy uruchomienie programu "Odbudowy polskiego przetwórstwa - 4,5 mld zł oraz inicjatywa "Ułatwienia dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny".

"Prawo i Sprawiedliwość docenia i wspiera polską wieś jak żaden inny rząd w historii. W tym wymagającym czasie wielu nakładających się na siebie kryzysów jest ona jednym z fundamentów bezpieczeństwa Polski" - napisał premier Morawiecki.