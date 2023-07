Premier: Od naszych obietnic minęły dwa miesiące, a one już są zrealizowane

Rząd spełnił trzy, złożone w maju obietnice: 800 plus, darmowe autostrady państwowe i leki 65 plus. Od złożenia naszych obietnic minęły dwa miesiące, a one już są zrealizowane – mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Sianowa.

"Pamiętajcie, że oni (opozycja - PAP) teraz powiedzą wszystko, co im ślina na język przyniesie. Obiecają gruszki na wierzbie. Nie znają się na zarządzaniu budżetem, zniszczą go i pokazali to przez osiem lat" - mówił premier.

"A my sięgnęliśmy do kieszeni mafiosów, do głębokich sejfów mafijnych, do złotych klamek. I zwyciężyliśmy tą walkę! Stąd są pieniądze panie Tusk, na programy dla PGR-ów, dla Sianowa, na obwodnice, drogi, żłobki, przedszkola i kulturę" - podkreślił premier i dodał, że budżetem trzeba zarządzać tak, "by dla wszystkich starczyło". "To jest nasz podstawowy cel: by Polska była najlepszym miejscem do życia i do tego zmierzamy" - zapewnił szef rządu.

Premier przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości spełnił trzy, złożone w maju obietnice: 800 plus, darmowe autostrady państwowe i leki 65 plus. "Od naszych obietnic minęły dwa miesiące, a one już są zrealizowane. Rząd przyjął projekty, przygotowaliśmy ustawy i środki na ich realizację" - stwierdził Morawiecki.

"Jak wyglądają obietnice po tamtej stronie? Tusk mówi dwa razy obiecać to raz dotrzymać. Uważajcie na ich obietnice, ale też na ich nienawiść. Musimy z Polską w sercu odpowiadać faktami i rzeczywistym poziomem życia Polaków. Nie dajcie się zakrzyczeć, nas jest więcej, ludzi dobrej woli jest więcej" - mówił.

Zgromadzeni, wspólnie z premierem skandowali: "Nas jest więcej".

Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska jest silnym, dumnym, suwerennym krajem. "Nie będą nam mówili co mamy jeść, jak się ubierać, ani jakimi samochodami jeździć. Nikt nie będzie nami rządził poza Polakami" - podkreślił.